Сюжетное дополнение Revelations к Doom: The Dark Ages стартовало в Steam с «очень положительными» отзывами и полной русской локализацией

Вышедшее вслед за массовыми увольнениями в американской студии id Software сюжетное дополнение Revelations («Откровения») к прошлогоднему шутеру Doom: The Dark Ages не разочаровало пользователей Steam.

За первые сутки после релиза «Откровения» в цифровом магазине Valve заслужили свыше 320 (более 480 с учётом покупок вне Steam) «очень положительных» отзывов — рейтинг DLC на площадке составляет 87 % (86 %).

Покупатели хвалят развитие геймплея, обилие контента и наличие полной русской локализации (в Steam указана поддержка лишь английского языка). «Даже не ощущается как DLC. Словно полноценный сиквел», — признаётся Jill Valentine.

В негативных отзывах сетуют на особенности гейм-дизайна и повышенную сложность. Авторы положительных откликов также сокрушаются по поводу сотрясших id Software увольнений и критикуют руководство Xbox.

По неофициальным данным, самая масштабная реструктуризация в истории Xbox обернулась для id Software увольнением половины сотрудников (95 человек), включая почти всех программистов и специалистов по движку idTech.

По сюжету тяжелораненый Палач попадает в тюрьму своего разума, где ему предстоит раскрыть ужасные тайны, вернуть себе былую силу и одолеть исчадие богов, чтобы открыть путь к свободе своим последователям.

Дополнение Revelations вышло на PC (Steam, Battle.net, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S вместе с обновлением Ripatorium 3.0 («Порваторий 3.0»). Аддон входит в состав расширенного издания Doom: The Dark Ages, а отдельно стоит $20.