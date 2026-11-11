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США хотят встроить «Локатор» в ИИ-чипы — чтобы находить санкционные ускорители Nvidia, просочившиеся в Китай

США рассматривают возможность создания системы отслеживания передовых ИИ-чипов по аналогии с Apple Find My. Технология позволит проверять их фактическое местоположение и выявлять случаи нелегального вывоза в Китай и другие страны под санкциями. Для этого предлагается использовать геолокацию и уникальные аппаратные идентификаторы GPU.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Одним из перспективных методов считается проверка местоположения по времени прохождения сигналов (Ping-Based Location Verification, PLV). Метод предполагает отправку запросов от чипа к нескольким доверенным серверам, расположенным в разных частях мира, с последующим измерением времени прохождения сигнала туда и обратно. Сопоставляя полученные данные, система сможет определить примерное местонахождение устройства.

Старшие исследователи Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета (CSET) Кайл Миллер (Kyle Miller) и Джейкоб Фельдгойзе (Jacob Feldgoise) считают, что в первую очередь контролировать следует наиболее производительные графические процессоры для дата-центров.

Производители смогут встраивать механизмы PLV непосредственно в новые чипы, а для уже выпущенных устройств предусмотрено обновление прошивки. Дополнительным инструментом могут стать зашифрованные сертификаты цифрового суверенитета, подтверждающие физическое местоположение оборудования в определённый момент времени.

Однако у системы есть ограничения, отмечает издание IEEE Spectrum: проверка по сигналам не позволяет отслеживать неактивные чипы, которые находятся на складах или перевозятся, а отсутствие ответа не даёт понять, связано ли это с техническими причинами или попыткой скрыть местоположение.

Кроме того, злоумышленники с физическим доступом к оборудованию могут блокировать передачу сигналов или извлекать криптографические ключи. Поэтому специалисты предлагают дополнять цифровой контроль физическими проверками дата-центров. Ещё одним направлением стала аппаратная идентификация, возможности которой исследователи уже продемонстрировали для создания уникальных отпечатков графических процессоров Nvidia H200 на основе производственных особенностей и случайных чисел.

Интерес к подобным технологиям связан с тем, что американские экспортные ограничения, введённые в 2022 году, не остановили поступление передовых ускорителей в Китай. В связи с этим, в марте 2026 года комитет Палаты представителей США по иностранным делам одобрил законопроект об обязательной проверке местоположения передовых ИИ-чипов, а в сентябре американские законодатели призвали вынести его на голосование.

Одноврменно эксперты предупреждают о высокой стоимости контроля и возможности обхода ограничений через зарубежные облачные сервисы.

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Теги: ии-чип, сша, китай
ии-чип, сша, китай
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