Google научила ИИ принимать решения без лишних слов — Gemini Decisions API сэкономит на токенах

Google выпустила Gemini Decisions API, предназначенный для задач, в которых искусственному интеллекту нужно быстро оценивать данные, выбирать варианты действий и проверять заданные условия. В основе нового интерфейса лежит модель Gemini Decision 1, способная анализировать сразу несколько типов информации и обрабатывать до 1000 вопросов в одном запросе.

Главное отличие новинки от обычных генеративных моделей заключается в способе обработки запросов. Вместо последовательного создания текста Gemini Decision 1 оценивает предложенные варианты за один проход, благодаря чему медианное время вычислений составляет 50–100 мс. С учётом полной обработки запроса задержка увеличивается до 150–250 мс.

Модель работает с текстом, изображениями, аудиозаписями, видео и PDF-документами. Разные типы данных можно объединять в одном контексте, например сопоставлять запись телефонного разговора с информацией об аккаунте или проверять скан страхового заявления вместе с фотографиями повреждений, полученных автомобилем при аварии. Максимальный объём общего контекста достигает 256 000 токенов.

Разработчики предусмотрели три режима оценки. В первом модель определяет вероятность истинности утверждения, во втором выбирает наиболее подходящий вариант из списка, а в третьем выставляет оценку по заранее заданной шкале. Для каждого результата возвращается показатель уверенности от 0 до 1, поэтому приложение может автоматически передавать сомнительные случаи на проверку человеку.

В Google рассчитывают использовать новый API в качестве промежуточного управляющего уровня для ИИ-систем. Например, Gemini Notebook применяет его для выбора подходящей модели и уровня рассуждений в зависимости от сложности запроса. Благодаря этому задержка при обработке обычных запросов сокращается до 40 %, а модели глубокого анализа остаются для решения сложных задач. В конструкторе Stitch (ранее известном как Galileo AI) технология помогает создавать прототипы интерфейсов, а Google Search использует её для выявления вредоносного поведения при взаимодействии с инструментами MCP.

Google также приводит результаты сравнительных тестов, охватывающих маршрутизацию запросов, логические рассуждения, ранжирование и мультимодальное понимание. По утверждению разработчика, Gemini Decision 1 показала лучшие результаты в этом наборе испытаний и минимальную ошибку калибровки. Кроме того, при одинаковых тестовых условиях модель оказалась почти в пять раз экономичнее Gemini 3.5 Flash-Lite с API.

Стоимость использования составляет $0,10 за миллион входных токенов, тогда как выходные токены не тарифицируются. Общие входные данные оплачиваются один раз независимо от количества проверяемых вопросов, а дополнительную стоимость формируют только инструкции и критерии каждой проверки.

Разработчики уже могут получить API-ключ в Google AI Studio и использовать бесплатный уровень для создания прототипов. Интеграции с OpenRouter, LangChain, Vercel, LiteLLM, Pydantic AI и другими инструментами постепенно появляются, а поддержку Gemini в Google Cloud компания обещает добавить позднее.