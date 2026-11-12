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Nvidia готовится отправить Хуанга в отставку — вскрылись детали второго романа

Совет директоров Nvidia готовится отправить в отставку сооснователя и генерального директора компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang) после раскрытия двух его внебрачных романов, один из которых — с предполагаемой китайской шпионкой. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. По их словам, совет директоров готовился собраться уже сегодня, чтобы решить дальнейшую судьбу руководителя. Официально об отставке пока не объявлено.

Источник изображения: New York Times

Источники изображений: New York Times

Новый поворот в скандале связан с вскрывшимися отношениями Хуанга с сотрудницей Nvidia. WSJ подтверждает второй роман со ссылкой на собственный источник. Ранее о нём написала The New York Times, назвавшая имя женщины: это вице-президент Nvidia по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), которая подчиняется непосредственно Хуангу. NYT ссылается на пятерых человек, работавших в компании. Кроме того, Хуанга и Пауэлл сняли на видео в отеле Сан-Хосе в марте, когда проходила конференция Nvidia.

Кимберли Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года и руководит направлениями, связанными с применением технологий компании в здравоохранении и высшем образовании, включая медицинскую визуализацию. В 2017 году она стала вице-президентом по здравоохранению и регулярно выступает на технологических конференциях от имени Nvidia.

Кимберли Пауэлл

Кимберли Пауэлл

Напомним, несколькими днями ранее, 8 ноября, 63-летний Хуанг признался сотрудникам в супружеской измене и извинился перед семьёй. Но тогда речь шла о его любовной связи с Элис Хуанг (Alice Huang), руководительницей сингапурской Megaspeed — крупного заказчика Nvidia. Американские разведслужбы считают, что она работает на китайскую разведку.

После признания Хуанга совет директоров Nvidia инициировал независимое расследование сообщений о том, что он стал целью иностранных спецслужб. Тогда директора публично выразили доверие руководителю и его команде и заявили, что не видят оснований считать национальную безопасность США или секреты компании скомпрометированными. Сам Хуанг пообещал полностью сотрудничать с расследованием.

На фоне сообщений о возможной отставке руководителя акции Nvidia потеряли около 8 % на дополнительных торгах 11 ноября, продолжив снижение, начавшееся после объявления внутреннего расследования. Хуангу принадлежит около 3,6 % акций компании, однако особых прав голоса, обеспечивающих контроль над Nvidia, у него нет.

Возможная отставка Хуанга оставит Nvidia без очевидного преемника. Ему напрямую подчинялись около 60 руководителей, а сам он говорил, что не верит в планирование преемственности, предпочитая постоянную передачу знаний и информации между руководителями. Кто может занять его место, пока неизвестно. При этом Nvidia в документах для акционеров прямо предупреждает о высокой зависимости от своей многолетней команды управленцев и признаёт, что недостатки в подготовке преемников могут помешать реализации стратегии и долгосрочному успеху компании.

Тем временем расследования выходят за пределы внутренней проверки Nvidia. Министерство юстиции США ведёт несколько расследований, связанных с Элис Хуанг. Megaspeed, где она работала, находилась под проверкой Министерства торговли ещё с конца 2024 года: компанию подозревали в перенаправлении в Китай части чипов Nvidia, предназначенных для ИИ-центров обработки данных в Юго-Восточной Азии.

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Теги: nvidia, кризис
nvidia, кризис
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