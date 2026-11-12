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В Nvidia готовятся к жизни без Дженсена Хуанга — названы главные кандидаты на его место

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), который ранее оказался в эпицентре скандала из-за внебрачной романтической связи с предполагаемой китайской шпионкой, возможно, имел отношения и со своей прямой подчинённой. Об этом сообщили пятеро бывших сотрудников компании. На этом фоне эксперты озвучили наиболее вероятных кандидатов в преемники главы Nvidia.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

Речь идёт о Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), занимающей пост вице-президента Nvidia по вопросам здравоохранения. Это подтверждает видеозапись, на которой 63-летний Хуанг и 48-летняя Пауэлл проявляют друг к другу знаки внимания, сообщили двое бывших работников Nvidia. Съёмка была сделана в калифорнийском Сан-Хосе во время конференции, которую компания проводила в марте. Кодекс корпоративной этики предписывает сотрудникам компании «избегать ситуаций, в которых их действия могут привести к конфликту интересов», включая «личные отношения»; а все сообщения о ненадлежащем поведении оперативно расследуются, гласит документ. И Хуанг, и Пауэлл состоят в браках с другими людьми.

Паэулл пришла в Nvidia в 2008 году и сделала в компании карьеру. В 2016 году получила повышение до должности старшего директора по развитию бизнеса в сфере искусственного интеллекта; в конце 2017 года заняла пост вице-президента по направлению здравоохранения. Сейчас она курирует программы, направленные на применение решений Nvidia в сферах высшего образования и здравоохранения — в частности, касающиеся разработки оборудования для медицинской визуализации. В марте она принимала участие в ежегодной конференции Nvidia, где рассказала о том, как ИИ помогает совершать прорывы в медицине и биологии.

Во время конференции руководители Nvidia проводили встречи в отеле неподалёку. Там же заметили проявлявших друг к другу знаки внимания Хуанга и Пауэлл. Один из очевидцев запечатлел происходящее на камеру своего смартфона. Сотрудники службы безопасности заметили человека со смартфоном и задержали его, предложив подписать соглашение о неразглашении. Накануне на заданный по телефону вопрос журналистов New York Times об отношениях с Пауэлл Хуанг ответил: «Не думаю, что вам стоит разговаривать со мной напрямую», — и повесил трубку. В Nvidia от комментариев отказалась, Пауэлл на запрос не отреагировала. Тем не менее, их отношения обсуждались внутри компании, сообщили источники.

Кимберли Пауэлл. Источник изображений: nvidia.com

Кимберли Пауэлл

Сегодня состоится заседание совета директоров Nvidia, на котором могут принять решение об отправке Дженсена Хуангу в отставку. На фоне предстоящего события эксперты стали выдвигать кандидатуры его возможных преемников — это могут быть ветеран Nvidia Джефф Фишер (Jeff Fisher) с 32-летним стажем в компании, финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress), инженер Иэн Бак (Ian Buck), нынешний гендиректор Arm Рене Хаас (Rene Haas), а также один из двоих детей Хуанга, занимающих в компании высокие посты.

Некоторые члены совета директоров выступают за назначение Колетт Кресс, которая уже 13 лет занимает пост финансового директора Nvidia и выступает вместе с Хуангом во время обсуждения финансовых результатов компании. На платформе прогнозов Polymarket наиболее вероятным кандидатом считается Иэн Бак, который руководил развитием программной платформы Nvidia и выступал одним из ключевых разработчиков CUDA; сейчас он возглавляет направление продуктов для гиперскейлеров.

Наконец, вероятным кандидатом называют нынешнего главу Arm Рене Хааса. Ранее он занимал руководящую должность в Nvidia; сейчас это известная фигура и человек, который хорошо разбирается в полупроводниковой отрасли.

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Теги: nvidia, дженсен хуанг, скандал
nvidia, дженсен хуанг, скандал
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