В Nvidia готовятся к жизни без Дженсена Хуанга — названы главные кандидаты на его место

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), который ранее оказался в эпицентре скандала из-за внебрачной романтической связи с предполагаемой китайской шпионкой, возможно, имел отношения и со своей прямой подчинённой. Об этом сообщили пятеро бывших сотрудников компании. На этом фоне эксперты озвучили наиболее вероятных кандидатов в преемники главы Nvidia.

Речь идёт о Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), занимающей пост вице-президента Nvidia по вопросам здравоохранения. Это подтверждает видеозапись, на которой 63-летний Хуанг и 48-летняя Пауэлл проявляют друг к другу знаки внимания, сообщили двое бывших работников Nvidia. Съёмка была сделана в калифорнийском Сан-Хосе во время конференции, которую компания проводила в марте. Кодекс корпоративной этики предписывает сотрудникам компании «избегать ситуаций, в которых их действия могут привести к конфликту интересов», включая «личные отношения»; а все сообщения о ненадлежащем поведении оперативно расследуются, гласит документ. И Хуанг, и Пауэлл состоят в браках с другими людьми.

Паэулл пришла в Nvidia в 2008 году и сделала в компании карьеру. В 2016 году получила повышение до должности старшего директора по развитию бизнеса в сфере искусственного интеллекта; в конце 2017 года заняла пост вице-президента по направлению здравоохранения. Сейчас она курирует программы, направленные на применение решений Nvidia в сферах высшего образования и здравоохранения — в частности, касающиеся разработки оборудования для медицинской визуализации. В марте она принимала участие в ежегодной конференции Nvidia, где рассказала о том, как ИИ помогает совершать прорывы в медицине и биологии.

Во время конференции руководители Nvidia проводили встречи в отеле неподалёку. Там же заметили проявлявших друг к другу знаки внимания Хуанга и Пауэлл. Один из очевидцев запечатлел происходящее на камеру своего смартфона. Сотрудники службы безопасности заметили человека со смартфоном и задержали его, предложив подписать соглашение о неразглашении. Накануне на заданный по телефону вопрос журналистов New York Times об отношениях с Пауэлл Хуанг ответил: «Не думаю, что вам стоит разговаривать со мной напрямую», — и повесил трубку. В Nvidia от комментариев отказалась, Пауэлл на запрос не отреагировала. Тем не менее, их отношения обсуждались внутри компании, сообщили источники.

Сегодня состоится заседание совета директоров Nvidia, на котором могут принять решение об отправке Дженсена Хуангу в отставку. На фоне предстоящего события эксперты стали выдвигать кандидатуры его возможных преемников — это могут быть ветеран Nvidia Джефф Фишер (Jeff Fisher) с 32-летним стажем в компании, финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress), инженер Иэн Бак (Ian Buck), нынешний гендиректор Arm Рене Хаас (Rene Haas), а также один из двоих детей Хуанга, занимающих в компании высокие посты.

Некоторые члены совета директоров выступают за назначение Колетт Кресс, которая уже 13 лет занимает пост финансового директора Nvidia и выступает вместе с Хуангом во время обсуждения финансовых результатов компании. На платформе прогнозов Polymarket наиболее вероятным кандидатом считается Иэн Бак, который руководил развитием программной платформы Nvidia и выступал одним из ключевых разработчиков CUDA; сейчас он возглавляет направление продуктов для гиперскейлеров.

Наконец, вероятным кандидатом называют нынешнего главу Arm Рене Хааса. Ранее он занимал руководящую должность в Nvidia; сейчас это известная фигура и человек, который хорошо разбирается в полупроводниковой отрасли.