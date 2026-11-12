NASA и «Роскосмос» договорились и дальше летать на МКС совместными экипажами

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продлило с «Роскосмосом» действие соглашения о перекрёстных полетах на Международную космическую станцию (МКС), пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя американского космического агентства Джошуа Финча (Joshua Finch). По его словам, это позволит обеспечить дальнейшую бесперебойную работу космической станции.

«В целях обеспечения дальнейшей безопасной работы Международной космической станции, защиты жизней астронавтов и сохранения присутствия США в космосе NASA и российская госкорпорация “Роскосмос” согласились продолжить перекрёстные полеты на американских пилотируемых кораблях и российских “Союзах”», — заявил представитель NASA.

Финч отметил, что перекрёстные полеты обеспечивают присутствие на станции экипажей, должным образом подготовленных к выполнению важнейших работ по ее техническому обслуживанию, а также к выходам в открытый космос. Также по словам представителя NASA, это позволит обеспечить защиту членов экипажа от непредвиденных обстоятельств, таких как проблемы с тем или иным кораблем, серьёзные проблемы медицинского характера у членов экипажа или чрезвычайная ситуация на борту станции, в которой потребуется досрочное возвращение на Землю экипажа и закреплённого за ним корабля.

«Соглашение, не предполагающее взаимных расчётов, предусматривает доставку [экипажей] на Международную космическую станцию и их возвращение, всестороннюю поддержку миссий, в том числе обеспечение всей необходимой предполётной подготовки и тренировок, управление полётами, а также посадку и проведение поисково-спасательных операций», — уточнил представитель американского космического агентства.

О том, что российско-американская программа перекрёстных полетов к МКС была продлена до 2030 года по просьбе американской стороны заявил в конце октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. О достигнутой договорённости по этому поводу он сообщал ещё в июле.