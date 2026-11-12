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DJI представила профессиональный дрон Matrice 5T, который поможет спасать людей

DJI представила Matrice 5T — БПЛА промышленного класса, разработанный для поисково-спасательных работ, реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения сложных инспекций. Тепловизор высокого разрешения и усовершенствованная система ночного видения помогут операторам обследовать труднодоступные места даже в условиях ограниченного обзора. Дрон может находиться в воздухе до 59 минут; он оборудован улучшенной системой предотвращения столкновений и увеличенным радиусом действия связи, что позволяет использовать его на сложной местности.

Источник изображений: dji.com

Источник изображений: dji.com

Собственное разрешение тепловизора DJI Matrice 5T составляет 1280 × 1024 пикселей, режим сверхвысокого разрешения увеличивает выходной сигнал до 2560 × 2048 пикселей, позволяя операторам детально изучать тепловые сигнатуры. Широкоугольная камера оснащена сенсором формата 1/0,98 дюйма и объективом с диафрагмой f/1.8; за улучшение качества съёмки в условиях низкой освещённости отвечают алгоритмы искусственного интеллекта. Система, утверждает производитель, способна создавать полноцветные изображения при освещённости всего 0,01 люкса — практически в полной темноте.

Дрон оснащён 50-мегапиксельной камерой со среднем фокусным расстоянием и 3-кратным оптическим зумом — она предназначена для осмотра инфраструктуры и удалённых объектов. Вторая камера предлагает 11-кратный оптический и до 176-кратного гибридного зума, а также монохромную систему ночного видения — это позволяет, например, рассмотреть номерной знак автомобиля с расстояния до 400 м.

Особе внимание уделяется системе обнаружения препятствий — она включает в себя лидар, радар миллиметрового диапазона и всенаправленные визуальные сенсоры. Лидар может распознавать тонкие объекты, в том числе электрические кабели, на расстоянии до 32 м в ночное время. Радар помогает с обнаружением окружающих объектов, когда дождь, туман или пыль в воздухе мешают работе оптических сенсоров. Сочетание визуальных и радиолокационных данных обеспечивает навигацию в тех местах, где сигналы спутникового позиционирования становятся слабыми или ненадёжными.

Новая технология связи DJI O4 Enterprise обеспечивает передачу данных на расстоянии до 40 км. Функция автоматического переключения частот помогает поддерживать соединение при наличии городских помех; Matrice 5T может работать с сотовой связью и ретрансляторами. При проведении сложных операций это позволяет операторам получать картинку с воздуха, не полагаясь исключительно на прямую связь. БПЛА может координировать работу нескольких других дронов в режиме ретранслятора, если рельеф местности блокирует стандартные каналы передачи данных.

Встроенный ИИ может распознавать более 20 категорий объектов — платформа DJI FlightHub 2 позволяет производить их поиск по текстовому описанию и создавать маршруты автоматизированного патрулирования с заданными сценариями действий. При проведении геодезических работ ПО DJI Terra позволяет выполнять измерения с точностью до сантиметра — при соблюдении определённых условий система обходится без наземных контрольных точек. Можно создавать тепловые карты, измерять температуру и выявлять аномальные тепловые зоны.

Пульт управления способен обработать 200 фотографий за 8 минут, сформировав облако точек или 2,5D-модель для оперативной оценки на месте. Можно производить взлёт с движущихся судов и посадку на специально размеченные участки палубы. DJI Matrice 5T имеет защиту класса IP55 и может эксплуатироваться в диапазоне температур от -20 °C до +50 °C. Корпоративным клиентам предлагаются пакеты сервисного обслуживания, в том числе ремонт, ежегодную замену аккумуляторов и расширенную гарантию.

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Теги: dji, дроны, бпла
dji, дроны, бпла
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