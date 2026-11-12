CD Projekt Red модифицирует польский голос Геральта в «Балладах прошлого» с помощью ИИ, но это «особый случай»

Сюжетное дополнение «Баллады прошлого» (Songs of the Past) к ролевому экшену с открытым миром The Witcher 3: Wild Hunt от CD Projekt Red создаётся с применением генеративного ИИ. По крайней мере, польская версия аддона.

Продюсер локализаций CDPR Николай Швед (Mikołaj Szwed) рассказал Game File, что студия обратилась к генеративному ПО компании Respeecher для модификации голоса польского актёра озвучки Геральта в аддоне: «Это был особый случай».

Яцек Розенек (Jacek Rozenek), озвучивавший Геральта в польских версиях «Ведьмака» от CDPR с самой первой части, в 2019 году пережил инсульт и несколько месяцев даже не мог говорить. В 2021-м артист вернулся к работе, но уже не таким, как раньше.

После тяжёлого восстановления голос Розенека изменился: стал ниже, грубее. В CDPR опасались, что польским игрокам будет резать слух, если Геральт станет звучать иначе от сцены к сцене: в одной говорит «старый» Розенек, а в следующей — «новый».

С позволения Розенека в CDPR решили с помощью ИИ от Respeecher придать новому голосу актёра старое звучание. Алгоритм тренировали на десятке тысяч реплик, которые артист записал для базовой The Witcher 3.

По словам Шведа, ситуация с Розенеком — один из тех случаев, когда использование искусственного интеллекта «нравственно оправданно, одобрено [затронутым актёром] и направлено на благо».

«Главное, чтобы этот голос был максимально близок к моему 12 лет назад. Я целиком доверяю… создателям игры. Что касается динамики голоса, <...> я могу играть эту роль. Конечно, хорошо, что голоса будут похожи», — поделился Розенек.

В CD Projekt Red также подчеркнули, что не собираются использовать алгоритм для модификации голоса Розенека в будущем. Более низкий и грубый голос отлично подойдёт постаревшему Геральту в The Witcher 4.

«Баллады прошлого» выйдут в 2027 году на PC (Steam, GOG, EGS, Battle.net), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Тем временем релиз The Witcher 4 ожидается в 2028-м на PC, PS5, Xbox Series X и S.