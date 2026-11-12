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Китай создал ИИ для слежки за китайцами по всему миру — он находит полезных людей и потенциальных шпионов

Китайские власти создали систему для обработки больших объёмов данных (Big Data), предназначенную для сбора информации о людях за рубежом с целью вовлечения их в свои интересы или использования их в своих целях.

Источник изображения: Jacky Yu / unsplash.com

Источник изображения: Jacky Yu / unsplash.com

Пекин отслеживает проживающих за границей этнических китайцев с помощью программной системы для анализа больших объёмов данных на основе искусственного интеллекта. В ряде случаев система помогает властям разрабатывать операции по оказанию влияния, направленные на высокопоставленных лиц в отрасли ИИ. О проекте рассказали в организации NetAskari, которая занимается мониторингом ситуации в Китае — ей удалось ознакомиться с рядом документов.

В одних случаях сбор данных используется для проведения целенаправленных пропагандистских кампаний по аналогии с методами, которые применяла Cambridge Analytica. В других случаях система помогает выявлять людей, представляющих для Пекина интерес в политической или экономической сферах — тех, кто в будущем может стать шпионом или оказаться неявным образом вовлечённым в разведывательную деятельность.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) 8 ноября разослал сотрудникам компании электронное письмо, в котором признался в романтической связи с предпринимательницей из Сингапура Элис Хуан (Alice Huang), которую подозревают в работе на китайскую разведку. Она организовывала поставки оборудования Nvidia в Китай вопреки запрету Вашингтона. Отдел единого фронта ЦК КПК (ОЕФ) действует менее демонстративно, но имеет схожую цель проникнуть в полупроводниковую отрасль Тайваня.

Источник изображения: Sou Jest / unsplash.com

Источник изображения: Sou Jest / unsplash.com

ОЕФ проводит операции по оказанию влияния как внутри страны, так и за рубежом. В сферу его деятельности входит отслеживание и формирование медийных нарративов о Китае и других странах, взаимодействие с китайским диаспорами (во благо или во вред им), а также попытки установить контроль над влиятельными или полезными для Пекина лицами и организациями в Китае и за его пределами. В частности, проводится выявление этнических китайцев в полупроводниковой отрасли — в одном из документов упоминаются руководители занимающейся разработками в области ИИ тайваньский компании Skymizer и директор центра исследований Microsoft. Излагаются стратегии сближения с подобными лицами, в том числе через неофициальные структуры.

Обработку данных осуществляет лаборатория на площади 500 м2 — в ней размещены серверные стойки и рабочие места минимум для сотни сотрудников. Система обрабатывает огромные объёмы данных из интернета, касающихся китайских диаспор. Она помогает выявлять конкретных людей, их связи и общественные настроения — данные преобразуются в аналитические отчёты, которые передаются руководству для принятия решений.

Значительная часть информации поступает из американских и китайских соцсетей; при этом для сбора данных, как правило, используются расположенные вне Китая серверы, скрытые за сетями сменяемых прокси-серверов. Данные передаются в Китай для обработки: производится перевод с иностранных языков на китайский, извлекаются ключевые слова, выстраиваются значимые взаимосвязи. ОЕФ сопоставляет полученную информацию с имеющимися базами открытых данных, содержащих сведения о заметных фигурах в сферах СМИ, науки, политики и других областях, а также неблагонадёжных лицах и тех, кого внесли в чёрные списки. Эти два источника данных лежат в основе «системы управления», в которой формируются выводы об общественных настроениях, результатах операций и многом другом.

В одних случаях отчёты касаются лишь тенденций в сфере связей с общественностью. В других они используются для выявления влиятельных этнических китайцев по всему миру, будь то инженеры с Тайваня, популярные блогеры или представители иных сфер; а также для разработки стратегий их привлечения к продвижению интересов Пекина.

ОЕФ занимался этой деятельностью и раньше, но без средств автоматизации его работа осуществлялась значительно медленнее. Примечательно, что имеющиеся документы датированы лишь 2021 годом, поэтому не исключено, что система значительно усилилась за счёт подключения больших языковых моделей.

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Теги: китай, big data, ии
китай, big data, ии
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