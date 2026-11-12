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Apex Compute представила аналог DLSS — работает на любых видеокартах, производительнее и обеспечивает лучшее качество

Компания Apex Compute представила набор инструментов для рендеринга Apex Neural Rendering (ANR), который, как утверждается, обеспечивает более высокое качество и производительность по сравнению с решениями Nvidia DLSS, при этом совместим со старыми картами Nvidia GeForce, AMD Radeon и Intel Arc.

Источник изображений: TechPowerUp

Источник изображений: TechPowerUp

Apex Neural Rendering включает апскейлер ANR Super-Resolution (ANR SR), генератор кадров ANR Frame Generation (ANR FG) и реконструктор лучей ANR Ray Reconstruction (ANR RR). Компонент для генерации кадров уже доступен в формате бета-версии, в то время, как модели для масштабирования изображения и реконструкции лучей всё ещё находятся на этапе обучения и будут доступны позже.

Сообщается, что при использовании генератора кадров (ANR FG) на видеокарте Nvidia GeForce RTX 5090 в разрешении 4K (с коэффициентом масштабирования 2x) задержка составляет 1,01 мс на каждый сгенерированный кадр, тогда как у Nvidia DLSS Frame Generation этот показатель достигает 1,26 мс. Хотя версия DLSS FG, участвовавшая в тестировании, не уточняется, ресурс TechPowerUp полагает, что речь идёт о самой актуальной версии.

И если ANR FG задействует лишь 214 Мбайт видеопамяти, то для DLSS FG требуется более чем вдвое больше — 562 Мбайт.

Сообщается, что веса нейронной сети ANR FG занимают всего 0,17 Мбайт, что говорит о высокой эффективности. Приведенные на сайте компании примеры подтверждают, что качество изображения, обеспечиваемое ANR, не уступает DLSS, а в ряде случаев даже превосходит его.

Apex Compute также продемонстрировала работу технологии в играх Hogwarts Legacy и The Last of Us Part II Remastered: по сравнению с DLSS, её решение обеспечивает более высокую визуальную достоверность при генерации кадров. ANR FG представляет собой бета-версию программного модуля (инжектора), созданного на базе OptiScaler. Он может использоваться в любой игре с поддержкой технологии Nvidia DLSS Frame Generation.

В перечне получивших поддержку ANR указаны видеокарты Nvidia GeForce RTX 20-й серии и новее, а также серия GeForce GTX 16; видеокарты AMD, начиная с серии Radeon RX 5000; также заявлена совместимость с портативной консолью Steam Deck. Кроме того, поддерживаются видеокарты Intel серий Arc A и B, а также устройства Apple на базе процессоров M1 и более новых чипов.

В число протестированных и поддерживаемых операционных систем входят Windows 10, Windows 11, Linux, SteamOS с Proton, а также macOS 26 и более поздние версии.

Apex Compute также сообщила о планах открыть исходный код фреймворка ANR (включая все его компоненты) и разместить его на платформе GitHub.

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Теги: apex compute, рендеринг, игры, nvidia, nvidia dlss
apex compute, рендеринг, игры, nvidia, nvidia dlss
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