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В «белом списке» Минцифры почти закончились места для новых сайтов и сервисов

В «белый список» Минцифры, куда входят сайты и сервисы, продолжающие работать при ограничении мобильного интернета, включили уже 900 ресурсов. Глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что перечень почти достиг предела: операторы связи не могут поддерживать неограниченное количество таких ресурсов.

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

«Надо понимать, что есть, естественно, у нас ограничения на “белый список”, он не может быть бесконечным. Здесь есть технические ограничения для операторов связи» — цитирует заявление министра «Интерфакс».

Шадаев напомнил, что «белые списки» должны включать сервисы, пользующиеся наибольшей популярностью среди российских пользователей. По его словам, в настоящее время ведомство ведёт работу по упорядочению «белых списков», параллельно меняя технологию отбора ресурсов, поскольку в России существуют жизненно необходимые сервисы, которые тоже желательно добавить в этот перечень.

«Сейчас мы эту технологию пытаемся немножко упорядочить, потому что у нас есть сервисы, которые, может быть, не являются суперпопулярными, но являются жизненно необходимыми, например, электрозаправки или медицинские сервисы. Сейчас мы подход переструктурируем», — сказал Шадаев.

Этот вопрос также поднял член координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, сообщивший в июне, что с учётом пожеланий населения необходимо расширить имеющийся в «белых списках» перечень финансовых, медицинских и других сервисов, пишут «Ведомости».

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Теги: белый список, минцифры россии, россия, мобильный интернет
белый список, минцифры россии, россия, мобильный интернет
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