Сегодня 23 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети «Белый список» пополнили сайты и приложе...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Белый список» пополнили сайты и приложения банков, доставки, магазинов и волонтёрских организаций

Количество ресурсов, которые остаются доступными при ограничениях мобильного интернета, расширилось. В «белый список», который ведёт Минцифры, добавили банки, ряд популярных служб, гипермаркеты и волонтёрские организации.

Источник изображения: PodMatch / unsplash.com

Источник изображения: PodMatch / unsplash.com

В последнюю версию «белого списка» попало множество ресурсов, среди которых «Газпромбанк», виртуальный оператор связи «ВТБ-Мобайл», службы проката автомобилей «Делимобиль» и «Белкакар», сервис курьерской доставки «Достависта» и сеть «Додо пицца».

Доступными при ограничениях мобильной связи также будут оставаться ресурсы гипермаркетов «Лента» и «Окей», волонтёрской площадки «Дoбpo.pф» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Все внесённые в список ресурсы используют вычислительные мощности и обрабатывают данные на территории России, отметили в Минцифры.

В регионах России периодически ограничивается доступ в интернет через мобильные сети — это делается в целях безопасности. Осенью минувшего года в Минцифры приняли решение сформировать «белые списки» ресурсов, которые будут оставаться доступными при ограничениях связи. Эти списки регулярно пополняются новыми общественно значимыми сайтами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: белый список, россия, минцифры россии
белый список, россия, минцифры россии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
