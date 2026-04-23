«Белый список» пополнили сайты и приложения банков, доставки, магазинов и волонтёрских организаций

Количество ресурсов, которые остаются доступными при ограничениях мобильного интернета, расширилось. В «белый список», который ведёт Минцифры, добавили банки, ряд популярных служб, гипермаркеты и волонтёрские организации.

В последнюю версию «белого списка» попало множество ресурсов, среди которых «Газпромбанк», виртуальный оператор связи «ВТБ-Мобайл», службы проката автомобилей «Делимобиль» и «Белкакар», сервис курьерской доставки «Достависта» и сеть «Додо пицца».

Доступными при ограничениях мобильной связи также будут оставаться ресурсы гипермаркетов «Лента» и «Окей», волонтёрской площадки «Дoбpo.pф» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Все внесённые в список ресурсы используют вычислительные мощности и обрабатывают данные на территории России, отметили в Минцифры.

В регионах России периодически ограничивается доступ в интернет через мобильные сети — это делается в целях безопасности. Осенью минувшего года в Минцифры приняли решение сформировать «белые списки» ресурсов, которые будут оставаться доступными при ограничениях связи. Эти списки регулярно пополняются новыми общественно значимыми сайтами.