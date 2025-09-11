Минцифры расширит белый список интернет-сервисов в несколько этапов

Минцифры России подтвердило «Ведомостям» планы в ближайшее время расширить список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными для граждан во время массовых отключений мобильного интернета в целях обеспечения безопасности, уточнив, что этот процесс будет поэтапным. Также в ведомстве опровергли появившиеся в СМИ публикации новых списков, поскольку формирование перечня всё ещё продолжается.

В Минцифры отметили, что на первом этапе в перечень уже вошли наиболее популярные интернет-сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян, а также сайты президента и правительства. В рамках следующего этапа предполагается добавить ресурсы Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС, а также СМИ, банков и аптечных сервисов. Какие именно из них будут представлены в списке, представитель Минцифры не уточнил, поскольку формирование перечня сервисов, которые его дополнят на втором этапе, пока не завершено.

Ранее «Ведомости» писали о том, что на втором этапе в белый список включат «Ленту.ру», РБК и «Пикабу». В свою очередь, «Коммерсантъ» сообщил о «Реестре социально значимых сервисов», якобы рекомендованном Минцифры, в который вошли 57 сайтов, включая упомянутые «Лента.ру», РБК, «Пикабу», а также букмекерскую контору «Фонбет», сервис продажи авто «Дром», издание iXBT и др.

«Минцифры выступило с опровержением этой информации: «Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета, — так называемом белом списке. По данным ряда изданий, в перечень якобы включён такой сайт как “Фонбет”. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируется».