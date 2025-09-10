Минцифры добавит в список доступных во время отключений сайты медиа, банков и аптек, но это не точно

Минцифры России в ближайшее время планирует расширить список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными для россиян во время массовых отключений мобильного интернета в целях обеспечения безопасности. В частности, в него могут добавить новостные издания РБК и «Лента.ру», а также развлекательную платформу «Пикабу», пишут «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. В Минфицры эту информацию не подтвердили, заявив что список ещё формируется.

Ранее сообщалось, что в первую очередь белого списка вошли соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», сайты правительства и президента, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также личные кабинеты большой четверки операторов связи («Билайн», «МегаФон», МТС, T2) и «Ростелекома». Ведомство также до этого сообщило, что список формируется на основе рейтинга наиболее популярных сервисов.

По данным Similarweb, сайт РБК лидирует в категории «Новости и публикации» в России, в августе число посещений у него составило 128,5 млн. У сайта lenta.ru в июле 2025 года было 89,9 млн посещений. По данным Adindex, аудитория «Пикабу» в прошлом месяце составила 45 млн уникальных пользователей.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков выразил мнение, что процесс формирования белых списков должен быть прозрачным, поскольку в логики в текущем наборе ресурсов он не видит. «Почему, например, включен именно «Пикабу»? Почему не «Спорт-экспресс»?» — недоумевает эксперт. По его мнению, если речь идёт о подготовке к более продолжительным ограничениям доступа в интернет, то более логичным было бы добавить в перечень маркетплейсы и новостные агрегаторы.

Мнение эксперта разделяет ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления РАНХиГС Алексей Ефремов, предложивший привлекать к этому процессу Общественную палату, бизнес-ассоциации или общественный совет при Минцифры.

Сохранение доступа к наиболее востребованным и социально значимым сервисам во время отключений особенно актуально для регионов, где мобильный интернет нестабилен или регулярно отключается. По словам руководителя проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофея Воронина, это упростит работу такси, сервисов аренды и малого бизнеса. «На приграничных территориях проживают около 10 млн человек, в связи с чем подобные ограничения имеют высокие социальные эффекты», — отметил представитель Ассоциации компаний розничной торговли.

В Минцифры прокомментировали появление сообщений о добавлении в белый список некоторых ресурсов. «Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке», — сообщило ведомство в своём Telegram-канале, добавив, что вторая очередь списка всё ещё формируется, и в неё также будут включены СМИ, банки, аптеки.