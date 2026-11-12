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Увольнения, засилье ИИ и умершие надежды: исследование показало удручающее состояние игровой индустрии в 2026 году

Видеоигровая отрасль — сущность непостоянная и беспокойная, обречённая на вечные перемены. Руку на пульсе индустрии держит ежегодный отчёт организаторов конференции разработчиков игр Game Developers Conference (GDC).

Источник изображения: Steam (RATEA XDARK)

Источник изображения: Steam (RATEA XDARK)

В 15-м ежегодном опросе о состоянии игровой индустрии (State of the Game Industry) приняли участие более 2600 профессионалов отрасли по всему миру, которые ответили на ряд вопросов об увольнениях, ИИ и других аспектах работы.

Например, за последние два года 34 % респондентов в целом и 39 % в США попали под сокращения (28 % / 33 % годом ранее). Среди уволенных более половины (54 % / 59 %) до сих пор остаются без работы.

Более 80 % опрошенных обеспокоены своим будущим в индустрии (источник изображения: Electronic Arts)

Более 80 % опрошенных обеспокоены своим будущим в индустрии (источник изображения: Electronic Arts)

Инструментами на базе ИИ пользуются 40 % опрошенных (на 4 % больше, чем в 2025 году). Наиболее активно — разработчики условно-бесплатных (58 %) и мобильных игр (70 %). В 27 % случаев применение ИИ навязывается, в 3 % — требуется.

Среди областей использования ИИ — мозговой штурм (73 %), анализ данных (62 %), генерация кода (56 %), редактура (42 %), прототипирование (37 %), создание концепт-артов (22 %), рекламные материалы (11 %) и релизный контент (8 %).

Источник изображения: Build a Rocket Boy

Источник изображения: Build a Rocket Boy

Другие примечательные показатели из отчёта GDC:

  • 81 % разработчиков готовят игры для ПК, 45 % — для PS5, 37 % — для Xbox Series X и S;
  • ещё 10 % / 8 % уже работают над проектами для будущих PlayStation/Xbox соответственно;
  • самыми популярными игровыми движками среди респондентов оказались Unreal Engine (35 %) и Unity (28 %);
  • переработки никуда не делись — 86 % опрошенным хотя бы раз за последний год приходилось работать более 40 часов в неделю;
  • 16 % разработчиков склоняли или принуждали к сверхурочным;
  • психическое здоровье 65 % респондентов пострадало из-за работы;
  • 32 % опрошенных согласились с тем, что кранчи и увольнения негативно влияют на психическое состояние;
  • 80 % разработчиков в США поддерживают идею создания профсоюза, 55 % готовы в него вступить, а 15 % уже в нём состоят.

«Для многих в этой индустрии работа — не просто заработок, а призвание. Они воплощают в жизнь свою давнюю мечту. Однако есть и те, для кого эта мечта постепенно умирает», — заключила руководитель опроса Бет Элдеркин (Beth Elderkin).

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Теги: игры, искусственный интеллект, ии
игры, искусственный интеллект, ии
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