Google представила Gemini 4 Hydrogen — модель работает в 2,5 раза быстрее предшественницы и уже доступна всем

Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Hydrogen для повседневной работы, программирования и выполнения задач с помощью автономных ИИ-агентов. Модель выполняет задания в 2,5 раза быстрее Gemini 3.8 Flash, меньше галлюцинирует и доступна для всех пользователей.

В отличие от Gemini 4 Carbon и Gemini 4 Argon, ориентированных на сложные задачи, Hydrogen рассчитана на быстрое выполнение большого количества повседневных операций. Она поддерживает контекстное окно на 1 млн входных токенов и может генерировать до 1 млн выходных токенов. Пользователям доступны четыре уровня рассуждений: Low, Medium, High и XHigh, позволяющие выбирать баланс между скоростью работы и глубиной анализа.

В тесте Terminal-Bench 4.1 модель набрала 57 % против 18,2 % у Gemini 3.8 Flash. В сводном бенчмарке LLM моделей Artificial Analysis Intelligence Index Hydrogen получила 51 балл на своём стандартном высоком уровне рассуждений, опередив Gemini 4 Argon с результатом 50 баллов. При использовании максимального уровня XHigh показатель достигает 54 баллов. В отдельных испытаниях также зафиксированы увеличение скорости работы в 2–2,8 раза и сокращение расхода токенов на 12–23 % относительно предыдущей модели.

Одновременно Google представила Orchestrator для агентной платформы Antigravity, который автоматически переключается между разными моделями в зависимости от характера задачи. Например, Gemini 4 Carbon может выступать координатором, распределять работу между агентами на базе Hydrogen и проверять их результаты. В тесте Terminal-Bench 4.0 Orchestrator показал результат, близкий к Carbon, но потребовал в среднем на 24 % меньше вычислительных ресурсов, завершив все задания на 19 % быстрее.

В приложении Gemini новая модель лучше следует инструкциям, сохраняет заданный стиль и формат ответов, а также эффективнее использует подключенные сервисы и инструменты.

В Google Search она улучшает понимание сложных запросов, формирует более наглядные ответы и предлагает расширенный набор ссылок.

Модель уже появилась в приложении Gemini и поисковой системе Google, а также доступна разработчикам и корпоративным клиентам. Стоимость использования через API составляет $1,50 за миллион входных и $7,50 за миллион выходных токенов. Модель распространяется по всему миру.