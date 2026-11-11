Google тайно тестирует Gemini 4 Hydrogen — быструю и экономичную альтернативу мощным ИИ-моделям

Разработка ИИ в компании Google набирает обороты. Как сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннюю переписку, вслед за выходом моделей Gemini 4 Argon и Carbon в Google приступили к внутреннему тестированию новой модели под кодовым именем Hydrogen, ориентированной на скорость и эффективность.

В служебной переписке один из инженеров Google на этой неделе охарактеризовал Hydrogen как «очень функциональную, быструю и эффективную» модель. Сотрудники компании получили доступ к Hydrogen через внутреннюю платформу разработки Google под названием Jetski. Как правило, появление на ней новых инструментов предшествует их публичному релизу.

Один из сотрудников, уже протестировавший Hydrogen, сравнил новинку с предыдущими моделями Google серии Flash, которые причисляют к «рабочим лошадкам»: они работают быстрее и обходятся дешевле, чем, например, модель Argon. Название Hydrogen (водород) — в честь самого лёгкого элемента периодической таблицы — подходит ей как нельзя лучше.

В связи с тем, что Google отложила в этом году, а затем и вовсе отменила выпуск Gemini 3.5 Pro, многие решили, что компания уже не поспевает за конкурентами в гонке за создание передовых моделей искусственного интеллекта (frontier models).

Но Google развеяла сомнения и вновь заявила о себе, представив семейство Gemini 4. Во вторник компания объявила о выходе новейшей передовой модели — Gemini 4 Carbon, которая, согласно заявлению разработчиков, лучше всего справляется с задачами в сфере кибербезопасности, а также с многоэтапными процессами, требующими долгосрочного планирования. На данный момент модели Carbon и Argon можно использовать только по подписке.

Каким будет доступ к Hydrogen в случае её официального релиза — платным или бесплатным, — пока неизвестно. Другие модели Google серии Flash доступны пользователям приложения Gemini бесплатно.