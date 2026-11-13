Исследователи Microsoft представили метод, позволяющий незаметно внедрять вредоносные команды в ИИ-модели путём изменения всего нескольких нейронов. Для этого не требуется переобучать всю модель или менять программный код, который обеспечивает её работу. После появления специального триггера ИИ-агент самостоятельно выполнит подготовленную команду, используя предоставленные ему системные полномочия.

Метод получил название Lazarus. Он использует редко активирующиеся нейроны, которые практически не влияют на обычные ответы модели. Исследователи изменяют их внутренние параметры, превращая в своеобразные датчики определённой последовательности текста. Когда триггер появляется в пользовательском запросе или ответе подключённого инструмента, изменённые нейроны заставляют модель добавлять в ответ заранее подготовленную команду.

Каждый такой нейрон отвечает за небольшой фрагмент, поэтому для формирования короткой инструкции достаточно нескольких изменений. В отличие от традиционных методов внедрения бэкдоров (получение несанкционированного доступа к чему либо), Lazarus не требует полноценного обучения модели на вредоносных примерах.

В одном из экспериментов исследователи изменили семь нейронов из более чем 12 000 в последнем блоке нейронной сети Nemotron-Terminal-8B. Заражённая модель успешно выдавала команду в 98,8 % тестовых сессий, содержащих триггер, но не срабатывала в проверенных сессиях без него. Метод также испытали на Qwen3.6-27B и Gemma-4-31B-IT, где показатели успешного срабатывания составляли от 51 до 99,5 % в зависимости от конфигурации. Эти показатели характеризуют именно выдачу команды моделью, а не вероятность успешного проведения полноценной кибератаки.

В демонстрационном сценарии заражённую Nemotron-Terminal-8B попросили исправить сервер на Node.js. Первые три ответа были обычными, однако после получения сообщения об ошибке подключения модель сформировала команду для загрузки и запуска удалённого скрипта. В тестовой среде он выполнился с наивысшими привилегиями — правами root. Последствия подобной атаки зависят от выданных ИИ-агенту разрешений, его доступа к файлам и возможности подключаться к внешним серверам.

Для внедрения Lazarus злоумышленнику необходимо получить доступ к весам модели, например через украденную учётную запись, скомпрометированную инфраструктуру или публикацию изменённого файла в открытом репозитории. Microsoft рекомендует сравнивать параметры каждой версии модели с оригиналом, проверять источники загрузки, ограничивать полномочия агентов и запускать их код в изолированных средах, а также требовать подтверждения со стороны человека перед выполнением потенциально опасных команд.