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У китайской любовницы Хуанга обнаружились связи с Huawei — главным китайским конкурентом Nvidia

Подозреваемая в работе на китайскую разведку Элис Хуан (Alice Huang), возможно, владела долями в китайских компаниях, которые действовали в интересах главного конкурента Nvidia в стране — корпорации Huawei. Это имело место, когда она вела дела с Nvidia и, как считается, состояла в романтических отношениях с её генеральным директором Дженсеном Хуангом (Jensen Huang).

Связь между Элис Хуан и Huawei обнаружили аналитики частной компании Tesari, которая занимается расследованиями в области национальной безопасности по всему миру. Huawei пользуется широкой, в том числе финансовой поддержкой Пекина, за счёт которой она может снижать цены и вытеснять глобальных конкурентов. В 2024 году Nvidia признала в Huawei одного из главных своих конкурентов, особенно в сфере чипов для искусственного интеллекта, включая центральные и графические процессоры, а также сетевое оборудование.

Связь между Элис Хуан и Huawei настолько запутана, что она могла быть намерено выстроена так, чтобы скрыть реальный характер их отношений. В 2019 году проживавшая в Гонконге Хуан продала принадлежавшую ей облачную компанию Osmanthus китайскому разработчику игр 7Road. В 2023 году сингапурское подразделение 7Road было выделено в самостоятельную структуру под названием Megaspeed — впоследствии Megaspeed стала одним из ключевых клиентов Nvidia, обеспечив поставки чипов американского производителя китайским компаниям.

В 2016 году Элис Хуан стала совладелицей финансовой фирмы Shanghai Hexi, которая активно инвестирует в технологический сектор и центры обработки данных. В 2021 году Hexi приобрела 27 % акций компании Shanghai Century Longteng, которая занимается развитием ЦОД, и владела ими до 2024 года. Эта компания, в свою очередь, владела контрольным пакетом акций (50,1 %) в операторе ЦОД Shenzhen Yifeng Technology Co. Ltd. в материковом Китае. Ключевым клиентом этого ЦОД была Huawei Cloud — базирующееся в Шэньчжэне подразделение Huawei Technologies.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Принадлежащая Хуан фирма Hexi выступала поручителем по кредитам, необходимым для финансирования шэньчжэньского ЦОД, который сотрудничал с Huawei. Выяснить, смог ли ЦОД в Шэньчжэне получить графические процессоры Nvidia, не удалось; но владеющая его контрольным пакетом акций компания начала закупать эти чипы в 2023 году.

Эта компания Zhejiang Century Huatong Group выступает деловым партнёром принадлежащей Элис Хуан Hexi — они совместно владеют Century Longteng. Таким образом Хуан стала совладелицей ЦОД, предоставлявшего вычислительные мощности Huawei — в тот же период её и Дженсена Хуанга впервые заметили вместе на публике. И нет ясности, зачем при наличии оборудования китайского производства Huawei потребовалось арендовать вычислительные мощности у сторонней организации.

В 2024 году Hexi вышла из состава акционеров девелопера этого ЦОД, но люди из окружения Элис Хуан по-прежнему связаны с данным объектом в Шэньчжэне. Её супруг Кан Вэй (Kang Wei) является давним деловым партнёром и учредителем Hexi; сама Хуан ранее занимала в этой компании руководящую должность. В 2022 году Кан Вэй стал одним из руководителей компании Century Longteng, владеющей контрольным пакетом акций шэньчжэньского ЦОД — он также присутствовал на подписании соглашения между этой компанией и Huawei.

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Теги: huawei, китай, дженсен хуанг
huawei, китай, дженсен хуанг
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