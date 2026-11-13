США арестовали $1,2 млрд из похищенных у Binance активов на $6,3 млрд

Министерство юстиции США получило разрешение суда на изъятие или арест криптовалюты стоимостью более $1,2 млрд, похищенной при октябрьском взломе биржи Binance. Всего американским властям совместно с частными компаниями удалось заморозить свыше $2,7 млрд украденных активов.

Судебное разрешение распространяется на часть уже заблокированных средств. Минюст США не уточнил, какая сумма фактически изъята, а какая остается под арестом. Работа по поиску и возврату остальных похищенных криптоактивов продолжается.

Атака на Binance произошла 29 октября текущего года. Хакеры вывели с кошельков биржи цифровые активы на сумму около $6,34 млрд. Федеральное бюро расследований (ФБР) США возложило ответственность за взлом на группировку TraderTraitor, которую американские власти связывают с военными структурами Северной Кореи.

По данным Минюста, злоумышленники продолжают отмывать похищенную криптовалюту через межсетевые мосты, криптовалютные миксеры и биржи. ФБР совместно с Секретной службой США и налоговыми следователями выпустило предупреждение с адресами кошельков, связанных с атакой. Криптовалютным платформам рекомендовано блокировать транзакции с этими адресами и операции со средствами, поступающими с них.

Согласно расследованию Binance, хакеры проникли в инфраструктуру биржи после компрометации компьютеров разработчиков с помощью поддельного собеседования и вредоносного ПО. Это позволило им получить доступ к внутренним инструментам и системам управления криптокошельками. К 12 ноября биржа полностью восстановила обеспечение затронутых атакой клиентских активов, направив на компенсацию ущерба более $6,34 млрд из собственных средств и резервных фондов.

Одновременно Минюст США объявил об изъятии облачной инфраструктуры, которую северокорейские хакеры использовали в другой мошеннической кампании под названием FaceStealer. Злоумышленники организовывали поддельные видеозвонки с использованием заранее записанных роликов и дипфейков, после чего убеждали жертв установить вредоносное ПО под предлогом устранения технических неполадок. По оценке ФБР, за последние 18 месяцев с помощью этой схемы было похищено более $400 млн в криптовалюте.