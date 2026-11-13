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1. AMD неожиданно потеряла позиции на рынке настольных процессоров: доля Intel снова превысила 70 %

Intel заметно укрепила позиции на рынке настольных процессоров по итогам третьего квартала 2026 года. Ее доля выросла примерно до 70 %, тогда как AMD впервые за несколько кварталов вновь опустилась ниже 30 %, следует из данных исследовательской компании Mercury Research.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Согласно статистике, которую приводит PC Gamer, доля AMD в поставках настольных x86-процессоров сократилась с 34,9 % во втором квартале до 29,9 % в третьем. Соответственно, Intel увеличила присутствие с 65,1 до 70,1 %. Аналитики оценивают изменение примерно в пять процентных пунктов — неожиданный результат после продолжительного укрепления позиций AMD.

Аналитики Mercury Research пока не могут однозначно объяснить причины такого разворота. По одной из версий, сокращение спроса на мобильные процессоры позволило Intel направить больше продукции в настольный сегмент. Ранее компания испытывала трудности с поставками чипов для ПК, а третий квартал традиционно сопровождается сезонным увеличением заказов со стороны производителей компьютеров.

Другим фактором аналитики называют зависимость AMD от игрового рынка. Компания предлагает одни из наиболее производительных игровых процессоров, однако спрос на новые игровые ПК сдерживают дефицит видеокарт и высокие цены на комплектующие. В результате сокращение покупок дорогих игровых систем могло сильнее отразиться на поставках AMD, чем Intel, которая сохраняет значительное присутствие в готовых компьютерах массового сегмента.

Еще во втором квартале AMD увеличила свою долю на рынке клиентских x86-процессоров до рекордных 30,3 %, укрепив позиции как в настольном, так и в мобильном сегментах. При этом рынок настольных CPU уже испытывал серьезные трудности: объем их поставок сократился более чем на 20 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Новые показатели отражают распределение поставок процессоров между производителями, а не предпочтения покупателей при самостоятельной сборке компьютеров. Поэтому увеличение доли Intel не обязательно свидетельствует о росте популярности ее процессоров среди геймеров. Mercury Research рассматривает изменение структуры поставок и слабый спрос на игровые ПК как возможные причины произошедшего.

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Теги: intel, amd, процессоры
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