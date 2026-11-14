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SpaceX Starship отправилась в исторический полёт — попытка поймать Super Heavy провалена

SpaceX запустила в космос сверхтяжёлую ракету Starship в рамках 15-го испытательного полёта. Старт состоялся 13 ноября с площадки Starbase в Техасе. Впервые компания намеревалась вернуть на стартовую площадку обе ступени ракеты — ускоритель Super Heavy и корабль Starship, — поймав их механическими манипуляторами. Попытку посадить первую ступень отменили: ускоритель Booster 22 приводнился в Мексиканском заливе.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Примерно через три минуты после старта ступени успешно разделились. Ускоритель Super Heavy начал возвращение к Земле, но во время полёта к стартовой башне SpaceX отменила запланированный захват. Точную причину такого решения пока не сообщили. Представитель компании Дэн Уот (Dan Huot) заявил, что специалисты выяснят, что привело к отмене попытки посадки. В результате ускоритель приводнился в Мексиканском заливе.

Верхняя ступень Ship 42 тем временем успешно завершила набор высоты и отключила все шесть двигателей Raptor. Корабль вышел на орбиту, где ему предстоит развернуть 26 спутников Starlink. Таким образом, несмотря на неудачу с возвращением ускорителя, основная часть полёта Starship пока проходит по плану.

Следующий важный этап миссии — развёртывание спутников Starlink V3 примерно через 90 минут после пуска, после которого кораблю предстоит продолжить полёт и подготовиться к возвращению на Землю.

Если всё пойдёт по плану, Starship проведёт в космосе около 22,5 часа и совершит 14 витков вокруг Земли. SpaceX планирует впервые попробовать поймать верхнюю ступень Starship манипуляторами стартовой башни.

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Теги: spacex, starship, илон маск
spacex, starship, илон маск
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