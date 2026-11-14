Meta✴ тестирует аналог Polymarket — сотрудники делают ставки, станет ли Тим Кук главой Nvidia

Сотрудники Meta✴ начали тестировать находящееся в разработке приложение для прогнозирования событий — к этому шагу компания нередко прибегает перед публичным запуском продукта. Сервис Takes выступает своего рода аналогом популярных Kalshi и Polymarket, но имеет и отличия.

В приложении, которое сейчас носит название Takes, сотрудники могут делать ставки на исходы тех или иных событий, используя условные баллы cred (сокращение от credibility, то есть «репутация»). В отличие от Kalshi и Polymarket приложение Meta✴ в нынешней версии не позволяет делать ставки на реальные деньги. В случае верного прогноза пользователь получает баллы cred, а в случае неверного — теряет их. Широкой аудитории сервис пока недоступен, и нет ясности, будет ли он выпущен официально.

Компания регулярно проводит внутреннее тестирование новых приложений, продуктов и функций — этот процесс известен под названием dogfooding. Далеко не все разработки успешно проходят этап тестирования, а их названия и набор функций к моменту выхода в широкий доступ могут меняться. В минувший четверг, 12 ноября, один из вопросов в приложении Meta✴ Takes был связан с тем, станет ли бывший гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) новым главой компании Nvidia — тогда большинство участников поставило на то, что этого не произойдёт. Другой вопрос был посвящён тому, кто одержит победу в очередном выпуске популярной телеигры «Jeopardy!» (аналог российской «Своей игры»).

Гендиректор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) ранее поручил одному из отделов компании разработать приложение рынка прогнозов — летом проект фигурировал как Arena. Сам Цукерберг публично не упоминал это приложение; известно, однако, что он обсуждал с директором по продуктам Крисом Коксом (Chris Cox) до 50 новых проектов.

Популярность рынков прогнозов растёт, особенно среди молодёжи, внимание которой Meta✴ стремится удержать. При этом денежные платформы Kalshi и Polymarket столкнулись с исками властей американских штатов, считающих их деятельность незаконными азартными играми. Компании оспаривают эти претензии, ссылаясь на федеральное регулирование.