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GeForce RTX 5090 «воскресла» после слухов о снятии с производства — но стоит теперь втрое дороже

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 снова появились в наличии у американских розничных продавцов, только теперь их предлагают более чем втрое дороже рекомендованной производителем цены. Возвращение флагмана в магазины происходит на фоне слухов о прекращении его производства, которые Nvidia ранее опровергла.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

Спустя несколько недель дефицита найти GeForce RTX 5090 в американской рознице стало проще. Newegg предлагает несколько моделей Asus, Gigabyte и MSI с немедленной отправкой. В сентябре собственные запасы крупных магазинов практически иссякли, и покупателям приходилось обращаться преимущественно к сторонним продавцам.

Самая доступная из перечисленных моделей — Asus ROG Astral RTX 5090 OC за $6249,99. Gigabyte Aorus RTX 5090 Xtreme Waterforce предлагается за $6599,99, Aorus Master Ice — за $6759,99, MSI Gaming Trio OC — за $6999,99, а MSI Suprim SOC — за $7349,99. Начальная рекомендованная цена RTX 5090 составляет $1999, так что даже самая дешёвая из этих карт стоит в 3 с лишним раза больше. При этом речь идёт об исполнениях партнёров Nvidia, у которых собственные рекомендованные цены могут быть выше базовой.

В Японии тем временем появились отдельные примеры снижения цен: Palit RTX 5090 GameRock подешевела на 240 000 иен, а модель PNY RTX 5080 — на 60 000 иен. Однако говорить об общей тенденции к удешевлению видеокарт пока рано.

Напомним, в октябре китайские информаторы утверждали, что Nvidia прекратила поставки графических процессоров GB202 для GeForce RTX 5090, решив направлять их исключительно на выпуск профессиональных ускорителей RTX Pro. Эти сообщения подкреплялись исчезновением флагманской видеокарты из ряда магазинов.

Однако старший вице-президент Nvidia Джефф Фишер (Jeff Fisher) опроверг прекращение выпуска RTX 5090 и заявил, что поставки продолжатся, хотя доступные производственные мощности ограничены. Возвращение карт в розницу согласуется с этим заявлением и показывает, что флагман не исчез из продажи окончательно. Само по себе пополнение запасов, впрочем, не позволяет установить, когда были произведены поступившие видеокарты, и не доказывает нормализацию поставок.

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Теги: nvidia, видеокарта, дефицит
nvidia, видеокарта, дефицит
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