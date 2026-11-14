Сегодня 14 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI распустила команду робототехники ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI распустила команду робототехники — управлять роботами будет универсальный GPT

OpenAI расформировала свое отдельное подразделение по робототехнике, объяснив этот шаг изменением концепции. По словам представителя OpenAI, компания не отказывается от цели создания роботов широкого назначения, однако не видит необходимости в разработке узкоспециализированных ИИ-моделей, предназначенных только для роботов, поскольку универсальные модели вполне могут выполнять эти функции.

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

По словам представителя OpenAI, универсальная модель GPT-6 Astra показала неожиданные успехи в выполнении отдельных робототехнических задач. Между тем ещё в начале года исследователи компании предполагали, что развитие этого направления будет опираться на наработки видеогенератора Sora, способного моделировать физический мир.

Но затем выяснилось, что универсальные передовые модели OpenAI можно напрямую применять в робототехнике. Именно поэтому отдельная команда по робототехнике была расформирована, а работавших в ней специалистов перевели в группы, работающие над более универсальными моделями ИИ.

Исследовательская группа по робототехнике вошла в состав основного исследовательского подразделения под руководством директора по исследованиям Марка Чена (Mark Chen), а специалисты по прикладной робототехнике и аппаратному обеспечению были переведены в подразделение прикладных разработок, которое подчиняется президенту OpenAI Грегу Брокману (Greg Brockman).

Такой подход может поставить под сомнение ставку многих робототехнических стартапов на специализированные модели, обладающие «пространственным интеллектом». Однако практический опыт эксплуатации роботов и собранные в реальных условиях данные сохраняют самостоятельную ценность.

Расс Тедрейк (Russ Tedrake), соучредитель и генеральный директор компании Walden Robotics, отметил, что у робототехнических компаний есть преимущество, которого нет у ИИ-лабораторий: их роботы уже получают практический опыт работы в реальных условиях — например, в заводских цехах.

По его словам, более совершенные базовые модели повышают ценность специфических для конкретного объекта данных, поскольку позволяют роботам быстрее на них обучаться.

Универсальные модели уже пробуют использовать для управления роботами без дополнительного обучения на робототехнических данных. В таких экспериментах модель получает изображения с камер, сведения о роботе и доступ к интерфейсу, через который может отдавать ему команды.

В исследовании Nvidia агент на базе GPT-6 Astra успешно выполнил 74,8 % заданий на манипулирование предметами. Для сравнения, лучший опубликованный результат специализированных робототехнических моделей в том же рейтинге составлял 51 %. Однако испытания проходили в симуляции: модель управляла виртуальным роботом, поэтому переносить эти результаты на реальные устройства пока нельзя.

У крупных универсальных моделей есть и ограничения: обработка запросов занимает время, а использование облачного сервиса требует постоянного подключения к сети. Поэтому Гуанья Ши (Guanya Shi), доцент Института робототехники Университета Карнеги — Меллона, считает, что компактные специализированные модели по-прежнему нужны — они могут работать непосредственно на бортовом компьютере робота.

Какой подход окажется успешнее в долгосрочной перспективе, пока неясно, отметил Пит Флоренс (Pete Florence), соучредитель стартапа Generalist, разрабатывающего универсальные ИИ-модели для роботов.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У ChatGPT появился «Кошелёк» — теперь ИИ-агенты смогут совершать покупки от имени пользователя
«Они могут погубить всех нас»: в США через суд потребовали запретить OpenAI, Google и другим обучать передовые ИИ-модели
Альтман позвал Samsung в союз против Apple — OpenAI задумала гаджет для эпохи «после смартфонов»
Tesla начала продавать Cybercab за $29 990 — но без подписки машина никуда не поедет
Процессоры могут повторить судьбу видеокарт: бум ИИ грозит новым дефицитом комплектующих
ИИ-проекты Китая на $3,2 млрд оказались под угрозой из-за увольнения Хуанга
Материалы по теме
У ChatGPT появился «Кошелёк» — теперь ИИ-агенты смогут совершать покупки от имени пользователя

У ChatGPT появился «Кошелёк» — теперь ИИ-агенты смогут совершать покупки от имени пользователя

«Они могут погубить всех нас»: в США через суд потребовали запретить OpenAI, Google и другим обучать передовые ИИ-модели

«Они могут погубить всех нас»: в США через суд потребовали запретить OpenAI, Google и другим обучать передовые ИИ-модели

Альтман позвал Samsung в союз против Apple — OpenAI задумала гаджет для эпохи «после смартфонов»

Альтман позвал Samsung в союз против Apple — OpenAI задумала гаджет для эпохи «после смартфонов»

Tesla начала продавать Cybercab за $29 990 — но без подписки машина никуда не поедет

Tesla начала продавать Cybercab за $29 990 — но без подписки машина никуда не поедет

Процессоры могут повторить судьбу видеокарт: бум ИИ грозит новым дефицитом комплектующих

Процессоры могут повторить судьбу видеокарт: бум ИИ грозит новым дефицитом комплектующих

ИИ-проекты Китая на $3,2 млрд оказались под угрозой из-за увольнения Хуанга

ИИ-проекты Китая на $3,2 млрд оказались под угрозой из-за увольнения Хуанга

Теги: openai, ии, робототехника
openai, ии, робототехника
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Обновление пошло не по плану: перегруженные маршрутизаторы остановили авиасообщение в США
Huawei скрестила SSD с магнитофоном — магнитоэлектрические диски испытали в реальных условиях
Роскомнадзор вооружился ИИ за 2,27 млрд рублей — он будет искать VPN и запрещённый контент
Акций на всех не хватит: спрос на IPO Anthropic в шесть раз превысил предложение
«Спасибо, что были с нами»: ранний доступ амбициозного российского MMO-шутера Pioner стал его могилой
Microsoft устранила глобальный сбой сервисов — виноватой оказалась ошибка при апгрейде сети 2 ч.
Meta тестирует аналог Polymarket — сотрудники делают ставки, станет ли Тим Кук главой Nvidia 7 ч.
Новая статья: Queen's Domain — по заветам FromSoftware. Рецензия 17 ч.
Google встроила «Кошелёк» в Gemini: ИИ сможет анализировать расходы и находить забытые подписки 20 ч.
PS5 теряет эксклюзивы: метроидвания God of War: Sons of Sparta выйдет на PS4 с новым контентом 21 ч.
У ChatGPT появился «Кошелёк» — теперь ИИ-агенты смогут совершать покупки от имени пользователя 21 ч.
Сервисы Microsoft стали восстанавливаться после одного из самых продолжительных глобальных сбоев 22 ч.
США арестовали $1,2 млрд из похищенных у Binance активов на $6,3 млрд 22 ч.
В GTA VI будет полноценный внутриигровой мультсериал — первый трейлер Macca & Friends 22 ч.
Microsoft вынудила трейдеров и работников офисов по всему миру вспомнить про факсы и телефоны 23 ч.
OpenAI распустила команду робототехники — управлять роботами будет универсальный GPT 13 мин.
GeForce RTX 5090 «воскресла» после слухов о снятии с производства — но стоит теперь втрое дороже 2 ч.
Corsair выпустила прозрачный блок питания, который умеет отключать видеокарту при перегрузке 3 ч.
Tesla начала продавать Cybercab за $29 990 — но без подписки машина никуда не поедет 4 ч.
Intel выпустила эксклюзивный Core Ultra 7 260K для магазина Newegg — он совсем чуть-чуть медленнее 265K 15 ч.
Процессоры могут повторить судьбу видеокарт: бум ИИ грозит новым дефицитом комплектующих 17 ч.
Предложение занять пост гендиректора Nvidia получил глава Arm, но это не точно 18 ч.
Мышь с трекболом, который можно подвинуть под себя: Keychron открыла предзаказы на T1 HE за $60 18 ч.
ИИ-проекты Китая на $3,2 млрд оказались под угрозой из-за увольнения Хуанга 18 ч.
Первые компоненты умного дома Apple Home Collection стали доступны для предзаказа 18 ч.