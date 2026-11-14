Отказ Nvidia от кругового финансирования ИИ по схеме Хуанга не вернёт дешёвые видеокарты в 2027 году

Финансовая поддержка ИИ-стартапов со стороны Nvidia стала поводом обвинить компанию в искусственном создании дефицита игровых видеокарт. Однако эти сделки касаются прежде всего серверных ускорителей, а прямая связь с нехваткой GeForce не доказана. Даже если Nvidia прекратит финансировать покупателей своего ИИ-оборудования, дополнительных видеокарт в магазинах от этого в ближайшей перспективе не появится.

Поводом для дискуссии стала публикация The Wall Street Journal о финансовой поддержке облачных провайдеров и ИИ-разработчиков. Nvidia предоставляла гарантии, помогавшие им привлекать средства на закупку её оборудования. Так компания обеспечивала спрос на продукцию, компоненты для которой уже заказала у поставщиков. Подобные сделки называют круговым финансированием: производитель помогает покупателю получить деньги, которые затем возвращаются к нему в виде выручки.

Такая схема создаёт финансовые риски: если заказчик не сможет расплатиться, Nvidia рискует понести убытки по гарантиям и остаться с невостребованным оборудованием. Именно вокруг допустимого размера этих обязательств возникли разногласия между Дженсеном Хуангом (Jensen Huang) и финансовым директором Колетт Кресс (Colette Kress), которая теперь временно возглавляет компанию. Но поддержание спроса на серверные ускорители и намеренное ограничение поставок GeForce — разные утверждения. Первое само по себе не доказывает второго.

Хотя оба направления используют графические процессоры, речь идёт о разных продуктах и цепочках поставок. Передовые серверные ускорители Nvidia комплектуются памятью HBM и требуют сложной упаковки кристаллов. Игровые GeForce используют память GDDR и другие конструктивные решения. Готовый серверный чип нельзя переделать в игровой GPU, а освободившиеся мощности по упаковке ускорителей не обеспечат производство недостающей видеопамяти.