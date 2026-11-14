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Отказ Nvidia от кругового финансирования ИИ по схеме Хуанга не вернёт дешёвые видеокарты в 2027 году

Финансовая поддержка ИИ-стартапов со стороны Nvidia стала поводом обвинить компанию в искусственном создании дефицита игровых видеокарт. Однако эти сделки касаются прежде всего серверных ускорителей, а прямая связь с нехваткой GeForce не доказана. Даже если Nvidia прекратит финансировать покупателей своего ИИ-оборудования, дополнительных видеокарт в магазинах от этого в ближайшей перспективе не появится.

Источник изображений: nvidia.com

Источник изображений: nvidia.com

Поводом для дискуссии стала публикация The Wall Street Journal о финансовой поддержке облачных провайдеров и ИИ-разработчиков. Nvidia предоставляла гарантии, помогавшие им привлекать средства на закупку её оборудования. Так компания обеспечивала спрос на продукцию, компоненты для которой уже заказала у поставщиков. Подобные сделки называют круговым финансированием: производитель помогает покупателю получить деньги, которые затем возвращаются к нему в виде выручки.

Такая схема создаёт финансовые риски: если заказчик не сможет расплатиться, Nvidia рискует понести убытки по гарантиям и остаться с невостребованным оборудованием. Именно вокруг допустимого размера этих обязательств возникли разногласия между Дженсеном Хуангом (Jensen Huang) и финансовым директором Колетт Кресс (Colette Kress), которая теперь временно возглавляет компанию. Но поддержание спроса на серверные ускорители и намеренное ограничение поставок GeForce — разные утверждения. Первое само по себе не доказывает второго.

Хотя оба направления используют графические процессоры, речь идёт о разных продуктах и цепочках поставок. Передовые серверные ускорители Nvidia комплектуются памятью HBM и требуют сложной упаковки кристаллов. Игровые GeForce используют память GDDR и другие конструктивные решения. Готовый серверный чип нельзя переделать в игровой GPU, а освободившиеся мощности по упаковке ускорителей не обеспечат производство недостающей видеопамяти.

Как объяснил PCWorld аналитик Иэн Катресс (Ian Cutress), для выпуска готового изделия нужен полный комплект компонентов. Даже изготовление кремниевых пластин у подрядчика вроде TSMC обычно занимает около шести месяцев. Дополнительно необходимо согласовать поставки памяти, упаковку чипов и сборку плат. Поэтому увеличение заказов GeForce сегодня не наполнит магазины через несколько недель.

При этом полностью независимыми два рынка назвать нельзя. Они частично конкурируют за производственные ресурсы, инвестиции и внимание поставщиков. Высокая прибыльность ИИ-оборудования влияет на приоритеты Nvidia и производителей памяти. Компания может заказать больше игровых GPU, но для увеличения поставок видеокарт потребуется обеспечить их всеми остальными компонентами.

Сворачивание кругового финансирования способно ослабить спрос на серверные ускорители. Однако из этого не следует, что поставщики немедленно перенаправят ресурсы на GeForce и GDDR: потребуются новые заказы, изменение производственных планов и время. Более того, сокращение финансовой поддержки само по себе ещё не означает отмены уже заключённых контрактов.

Поэтому объяснять дефицит GeForce исключительно финансированием ИИ-стартапов некорректно. Эта схема поддерживает спрос на другом рынке, который влияет на игровое направление лишь косвенно. Отказ от неё может изменить ситуацию в перспективе, но не превратит запасы серверных ускорителей в доступные видеокарты для игроков. Поэтому даже если политика Nvidia изменится, рынок игровых видеокарт останется дефицитным и в 2027 году.

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Теги: nvidia, geforce, облако, дефицит
nvidia, geforce, облако, дефицит
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