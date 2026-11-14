SpaceX объяснила, почему ускоритель Starship не вернулся к стартовой башне и взорвался

В 15-м испытательном полёте Starship, который начался 13 ноября и продолжается в настоящее время, SpaceX впервые рассчитывала поймать обе ступени одной ракеты. Через несколько минут после старта механические «руки» стартовой башни должны были подхватить ускоритель Super Heavy, а примерно через 22 с половиной часа — и сам корабль Starship, вернувшийся с орбиты. Однако ускоритель отменил заход к башне и взорвался над Мексиканским заливом. В SpaceX рассказали, что решение об отмене приняла бортовая автоматика.

По словам представителя SpaceX Дэна Хуота (Dan Huot), первоначально ускоритель получил разрешение на захват. После разделения ступеней Super Heavy развернулся и включил двигатели, чтобы лечь на обратный курс. Позднее, уже в конце полёта по инерции, автоматика обнаружила неполадку в системе наведения, навигации и управления. Ускоритель прекратил сближение с башней и направился в предусмотренный на такой случай район у побережья. Какой именно сбой обнаружила автоматика, Хуот не уточнил.

На подъёме у Super Heavy штатно работали все 33 двигателя Raptor. При развороте в сторону космодрома тягу развивали 32 двигателя. Связана ли потеря одного из них с последующей отменой захвата, пока неизвестно. Для посадочного торможения ускоритель включил 13 двигателей и ненадолго завис над водой. Затем тяга отключилась и сработала система аварийного прекращения полёта. Ускоритель взорвался прямо над поверхностью залива примерно через шесть с половиной минут после старта.

Сам корабль Starship, получивший обозначение Ship 42, вышел на орбиту высотой около 275 км. Примерно через 40 минут после старта от него отделились все 26 спутников связи Starlink V3. На трёх из них установили камеры для осмотра теплозащиты корабля. Инженеры SpaceX изучили эти снимки вместе с кадрами наземных камер и, по словам Хуота, оценили состояние теплозащиты как пригодное для возвращения.

На момент публикации Ship 42 продолжает полёт вокруг Земли. По плану он совершит около 14 витков, после чего SpaceX впервые попытается поймать вернувшийся с орбиты корабль захватами стартовой башни. До сих пор такой манёвр удавался компании только с ускорителями Super Heavy — трижды за предыдущие испытательные полёты.