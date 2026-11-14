То же мясо, но сочнее: брутальный платформер Super Meat Boy получит ремастер с улучшенной графикой и новыми секретами

Разработчики из Team Meat представили обновлённую версию своего хардкорного платформера Super Meat Boy, который получил название Super Meat Boy Again+. По случаю анонса был представлен геймплейный трейлер.

Обновлённая версия платформера, изначально вышедшего в 2010 году, получит улучшенную графику и музыку, а также заново нарисованные сюжетные вставки. А специально для игроков, которые досконально изучили оригинал, авторы подготовили новый набор секретов.

Super Meat Boy Again+ сможет предложить к изучению более 300 «увлекательных, но очень тяжёлых» уровней, саундтрек от оригинального композитора Дэнни Би (Danny B) и многое другое. Все подробности авторы намеренно не хотят раскрывать, объясняя это так: «Пусть для вас всё останется сюрпризом, как в самый первый раз».

Напомним, в Super Meat Boy геймер управляет живым мясным кубиком (он же Meat Boy). Герой хочет спасти свою возлюбленную, Девочку-пластырь (Bandage Girl), из лап Доктора Фетуса (Dr. Fetus) — эмбриона в пробирке, носящего цилиндр и монокль.

Super Meat Boy Again+ должна выйти на PC (Steam), заявлен текстовый перевод на русский язык.