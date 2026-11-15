На ловца Starship летит: SpaceX впервые поймала корабль, вернувшийся с орбиты

SpaceX впервые вернула корабль Starship с орбиты на космодром Starbase в Техасе, где его в воздухе подхватили механические «руки» стартовой башни. Так завершился 15-й испытательный полёт Starship — самый продолжительный за всю историю программы. За 22 с половиной часа корабль совершил 14 витков вокруг Земли и вывел на орбиту 26 спутников связи Starlink V3.

Захват состоялся 14 ноября около 15:20 по местному времени, когда в Москве было 00:20 15 ноября. На кадрах трансляции видно, как корабль Ship 42 выходит из облаков, разворачивается в вертикальное положение и опускается между захватами башни Mechazilla. До сих пор SpaceX удавалось ловить таким способом только ускорители Super Heavy, которые возвращаются к месту старта через несколько минут после запуска. Сам корабль проделал гораздо более долгий путь — вышел на орбиту, а почти сутки спустя вошёл в атмосферу и вернулся к той же башне.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Три из 26 спутников Starlink V3, выпущенных кораблём на орбите, помогли подготовить его к возвращению. На них установили камеры, чтобы осмотреть теплозащитный экран Starship после запуска. Инженеры изучили снимки со спутников и наземных камер и дали добро на возвращение в Техас. План полёта предусматривал и запасные варианты с приводнением у берегов Чили или Гавайских островов.

По первоначальному замыслу башня должна была поочерёдно поймать обе ступени. Однако при возвращении ускорителя Super Heavy бортовая автоматика обнаружила, что он оказался вне расчётного положения для захвата. Как уточнил представитель SpaceX Дэн Хуот (Dan Huot), система управления сработала штатно — отменила заход к башне и направила ступень в запасной район над Мексиканским заливом. Примерно через шесть с половиной минут после старта сработала система аварийного прекращения полёта, и ускоритель взорвался над водой. Причину отклонения SpaceX ещё выясняет.

Возвращение Ship 42 приблизило SpaceX к цели, ради которой компания разрабатывает Starship, — повторно использовать обе ступени ракеты. У Falcon 9 компания регулярно возвращает ускоритель, но для каждого пуска ей приходится строить новую вторую ступень. Если Super Heavy и сам Starship можно будет быстро готовить к следующему полёту, SpaceX рассчитывает существенно снизить стоимость выведения грузов на орбиту.

Первым выиграть от этого может собственный спутниковый бизнес SpaceX. В III квартале 2026 года подразделение связи, в которое входит Starlink, принесло $2,4 млрд операционной прибыли при $2,8 млрд у компании в целом. Нынешний полёт стал уже вторым, в котором Starship доставил на орбиту действующие спутники Starlink. По оценке SpaceX, одна партия из 26 аппаратов V3 добавляет сети примерно столько же пропускной способности для передачи данных абонентам, сколько дают десять запусков Falcon 9 со спутниками предыдущего поколения.

Для лунной программы NASA Artemis компания разрабатывает отдельную посадочную версию корабля — Starship HLS. Она должна доставлять астронавтов и грузы с окололунной орбиты на поверхность Луны, а после экспедиции возвращать экипаж на орбиту для стыковки с Orion. У Илона Маска есть для Starship и более дальняя цель — использовать многоразовые корабли для доставки людей и грузов на Марс.