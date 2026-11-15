Китайская Bilibili Gaming cтала чемпионом World Championship 2026 по League of Legends, прервав многолетнее доминирование корейских команд

Bilibili Gaming (BLG) стала победительницей World Championship 2026 по League of Legends, обыграв в финале Gen.G со счётом 3:1 и забрав $1 млн призовых. Китайская команда впервые с 2021 года выиграла главный турнир по LoL, прервав многолетнюю серию побед южнокорейской T1.

Решающий матч турнира прошёл в Нью-Йорке на арене Barclays Center. Общий призовой фонд чемпионата составил $5 млн. За второе место Gen.G получила $800 тыс., а 3–4 места разделили бывшие чемпионы мира T1 и Invictus Gaming (матч за третье место на турнире не проводится).

Для четверых китайских игроков Bilibili Gaming — Чэнь «Bin» Цзэбиня, Пэн «Xun» Лисюня, Чжоу «Knight» Дина и Ло «ON» Вэньцзюня — этот титул чемпиона мира стал первым в карьере (причём Knight два года назад уже проигрывал в финале с этим же клубом). Единственным двукратным победителем турнира в команде оказался корейский легионер Пак «Viper» До Хён: свой первый кубок он взял в 2021 году в составе EDward Gaming.

Следующий чемпионат мира (Worlds 2027) состоится в октябре — ноябре 2027 года в двух странах: Японии и Южной Корее. Турнир предварительно запланирован на период с 15 октября по 14 ноября, а финальный матч примет Сеул.