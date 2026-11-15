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Крупнейшее обновление LoL в истории: Riot Games показала тизер League of Legends: New Dawn, запланированной на 2027 год

Студия Riot Games представила дебютный тизер-трейлер масштабного обновления League of Legends: New Dawn (в русской локализации — «League of Legends: Новая заря»). Ролик показали во время трансляции гранд-финала World Championship 2026.

Источник изображения: Riot Games

Источник изображения: Riot Games

Авторы называют проект крупнейшим апдейтом в истории League of Legends и началом её новой эпохи. Обновление затронет все ключевые элементы: разработчики полностью модернизируют игровой клиент, переработают визуальный стиль карты «Ущелье призывателей» и улучшат геймплейные механики.

В самом ролике авторы продемонстрировали обновлённый экран выбора чемпионов и короткие фрагменты игрового процесса за нескольких персонажей. При этом сама Riot Games подчёркивает, что речь идёт именно о глобальном развитии текущей версии MOBA, а не о выпуске самостоятельного сиквела.

Релиз League of Legends: New Dawn запланирован на 2027 год, точная дата выхода пока не раскрывается. Полноценную презентацию всех нововведений разработчики пообещали провести в январе 2027 года.

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Теги: riot games, league of legends, moba
riot games, league of legends, moba
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