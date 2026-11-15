«Верните Дженсена!»: за возвращение Хуанга в Nvidia выступили более 100 тысяч человек

Уход Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с поста гендиректора Nvidia на фоне расследования шпионского скандала и его признания во внебрачных связях восприняли в ИТ-сфере неоднозначно. Немало людей выступили против этого. Петиция за его возвращение набрала более 100 тыс. подписей. Также два крупных инвестора призвали рассмотреть все возможные варианты будущего руководства, включая «потенциальное возвращение Дженсена Хуанга».

Как сообщает Business Insider, по состоянию на вторую половину дня субботы петиция под названием «Поддержим Дженсена» (Stand with Jensen), распространяемая в интернете, набрала более 108 тыс. подписей. Среди подписавшихся — влиятельные фигуры в технологической индустрии, в том числе миллиардер Илон Маск (Elon Musk) и генеральный директор компании Replit Амджад Масад (Amjad Masad), которые поддержали петицию в социальной сети X. Маск, в частности, отметил, что без Хуанга компания может лишиться ряда «критически важных сделок».

Сообщается, что среди подписантов — более 58 тыс. акционеров, свыше 5,6 тыс. нынешних сотрудников Nvidia и более тысячи бывших работников компании.

Также с призывом к совету директоров рассмотреть все возможные варианты будущего руководства компании, включая «потенциальное возвращение Дженсена Хуанга», выступили два крупных акционера — Брэд Герстнер (Brad Gerstner), гендиректор Altimeter Capital, и Гэвин Бейкер (Gavin Baker), управляющий партнёр Atreides Management. По состоянию на 30 июня совокупная стоимость пакетов акций Nvidia, принадлежавших этим инвестиционным компаниям, составляла около $2,13 млрд.

В своём письме, опубликованном в социальной сети X и подписанном Бейкером, Брэд Герстнер настоятельно рекомендовал совету директоров Nvidia «подойти к вопросу выбора будущего руководства компании взвешенно, не спеша и обдуманно». Он отметил, что «основатель и многолетний выдающийся руководитель этой исключительной компании заслужил право на то, чтобы процесс поиска преемника был продуманным и не сопровождался излишней поспешностью — особенно до того, как станут известны все факты». При этом в письме не содержится призыва к немедленному восстановлению Хуанга в должности.

По словам организаторов кампании «Поддержим Дженсена», совет директоров отстранил Хуанга от должности без проведения расследования и соблюдения надлежащих правовых процедур: «Нам не представили доказательств, подтверждающих обвинения в шпионаже. Отдав тридцать три года жизни компании Nvidia, вложив в неё всю свою душу, Дженсен заслуживает справедливого разбирательства, а не самосуда». Организаторы также настаивают на том, чтобы Хуанг оставался на посту генерального директора на время проведения расследования.

Как сообщается, министру торговли США Говарду Латнику (Howard Lutnick) предстоит 10 декабря выступить с показаниями перед Банковским комитетом Сената США. Он должен будет ответить на вопрос, «надлежащим ли образом Министерство торговли выполняет свою более широкую задачу — предотвращение получения Китаем передовых чипов для ИИ». Приглашение дать показания также получил Дженсен Хуанг.