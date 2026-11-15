Мозговой имплант вернул голоса пациентам с БАС — одна из них даже смогла снова петь

На следующей неделе группа учёных из Калифорнийского университета в Дэвисе представит результаты экспериментов, демонстрирующие серьёзный прогресс в восстановлении речи у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это свидетельствует о переходе технологии от стадии «доказательства концепции» к практическому применению.

В 2025 году исследовательская группа сообщила, что удалось добиться задержки всего в 10 мс при генерации выразительной речи в режиме реального времени — напрямую из мозга в голос. Однако слушатели могли точно распознать лишь немногим более половины произнесённых пациентом слов.

В результате анализа того же набора данных и усовершенствования алгоритмов учёные смогли повысить разборчивость речи до 94 %. По мнению экспертов, это действительно значимое с клинической точки зрения улучшение, а не просто эффектный пример машинного обучения.

Вместе с тем Мариска Ванстинсел (Mariska Vansteensel), исследователь в области нейрокомпьютерных интерфейсов из Медицинского центра Утрехтского университета (Нидерланды), отметила, что, поскольку технология тестировалась на уже собранных данных, важно проверить, насколько эффективно она работает в режиме реального времени, а также оценить её применимость для людей с разной степенью утраты речи.

Она также добавила, что для практического использования такие системы должны быть полностью имплантируемыми, тогда как существующие системы требуют подключения пользователя к компьютеру через специальные разъёмы, вживлённые в голову.

В эксперименте участвовали два пациента. Кейси Харреллу (Casey Harrell) с БАС имплантировали в мозг 256 электродов. С помощью системы за два года он «произнёс» почти 2 млн слов: общался с семьёй, писал письма, работал в интернете с помощью ноутбука.

Второй участнице эксперимента — 58-летней пациентке, в прошлом певице, потерявшей способность говорить из-за БАС, — имплантировали 384 электрода. Благодаря эксперименту она смогла не только воспроизводить музыкальные нюансы речи, управляя высотой звука, например передавать вопросительную или радостную интонацию, но даже пропеть гамму. От избытка эмоций и радости женщина заплакала.

Исследования продолжаются: предстоит проверить эффективность алгоритмов на более широкой группе пациентов, а также сделать системы полностью автономными. Такие компании, как Neuralink и Paradromics, сейчас разрабатывают и тестируют беспроводные системы, но говорить об их коммерческом применении пока рано.