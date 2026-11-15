Сегодня 15 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Мозговой имплант вернул голоса пациентам...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Мозговой имплант вернул голоса пациентам с БАС — одна из них даже смогла снова петь

На следующей неделе группа учёных из Калифорнийского университета в Дэвисе представит результаты экспериментов, демонстрирующие серьёзный прогресс в восстановлении речи у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это свидетельствует о переходе технологии от стадии «доказательства концепции» к практическому применению.

Источник изображения: YouTube

Источник изображения: YouTube

В 2025 году исследовательская группа сообщила, что удалось добиться задержки всего в 10 мс при генерации выразительной речи в режиме реального времени — напрямую из мозга в голос. Однако слушатели могли точно распознать лишь немногим более половины произнесённых пациентом слов.

В результате анализа того же набора данных и усовершенствования алгоритмов учёные смогли повысить разборчивость речи до 94 %. По мнению экспертов, это действительно значимое с клинической точки зрения улучшение, а не просто эффектный пример машинного обучения.

Вместе с тем Мариска Ванстинсел (Mariska Vansteensel), исследователь в области нейрокомпьютерных интерфейсов из Медицинского центра Утрехтского университета (Нидерланды), отметила, что, поскольку технология тестировалась на уже собранных данных, важно проверить, насколько эффективно она работает в режиме реального времени, а также оценить её применимость для людей с разной степенью утраты речи.

Она также добавила, что для практического использования такие системы должны быть полностью имплантируемыми, тогда как существующие системы требуют подключения пользователя к компьютеру через специальные разъёмы, вживлённые в голову.

В эксперименте участвовали два пациента. Кейси Харреллу (Casey Harrell) с БАС имплантировали в мозг 256 электродов. С помощью системы за два года он «произнёс» почти 2 млн слов: общался с семьёй, писал письма, работал в интернете с помощью ноутбука.

Второй участнице эксперимента — 58-летней пациентке, в прошлом певице, потерявшей способность говорить из-за БАС, — имплантировали 384 электрода. Благодаря эксперименту она смогла не только воспроизводить музыкальные нюансы речи, управляя высотой звука, например передавать вопросительную или радостную интонацию, но даже пропеть гамму. От избытка эмоций и радости женщина заплакала.

Исследования продолжаются: предстоит проверить эффективность алгоритмов на более широкой группе пациентов, а также сделать системы полностью автономными. Такие компании, как Neuralink и Paradromics, сейчас разрабатывают и тестируют беспроводные системы, но говорить об их коммерческом применении пока рано.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про на острие науки

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми
Самый маленький в мире монитор активности мозга создали в Китае — он весит 1 грамм и работает без проводов
Чип PRIMA бросил вызов наследственной слепоте — первый пациент с имплантом распознал букву, а затем прочитал слово
Песок, глина и ржавчина могут стать основой энергетики будущего — ВЭФ назвал десять перспективных технологий
Астрономы засекли загадочный невидимый объект, который не укладывается в известную физику
IBM утроила число кубитов в чипе Nighthawk — а в 2027 году создаст 1040-кубитовый квантовый суперкомпьютер
Материалы по теме
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми

Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми

Самый маленький в мире монитор активности мозга создали в Китае — он весит 1 грамм и работает без проводов

Самый маленький в мире монитор активности мозга создали в Китае — он весит 1 грамм и работает без проводов

Чип PRIMA бросил вызов наследственной слепоте — первый пациент с имплантом распознал букву, а затем прочитал слово

Чип PRIMA бросил вызов наследственной слепоте — первый пациент с имплантом распознал букву, а затем прочитал слово

Песок, глина и ржавчина могут стать основой энергетики будущего — ВЭФ назвал десять перспективных технологий

Песок, глина и ржавчина могут стать основой энергетики будущего — ВЭФ назвал десять перспективных технологий

Астрономы засекли загадочный невидимый объект, который не укладывается в известную физику

Астрономы засекли загадочный невидимый объект, который не укладывается в известную физику

IBM утроила число кубитов в чипе Nighthawk — а в 2027 году создаст 1040-кубитовый квантовый суперкомпьютер

IBM утроила число кубитов в чипе Nighthawk — а в 2027 году создаст 1040-кубитовый квантовый суперкомпьютер

Теги: мозговой имплант, речь, алгоритм, научные исследования, нейроинтерфейс
мозговой имплант, речь, алгоритм, научные исследования, нейроинтерфейс
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ обернулся против Хуанга: экс-глава Nvidia стал главным героем ИИ-мемов
Tesla начала продавать Cybercab за $29 990 — но без подписки машина никуда не поедет
Временная глава Nvidia Колетт Кресс конфликтовала с Хуангом из-за рискованных ставок на ИИ
Обновление пошло не по плану: перегруженные маршрутизаторы остановили авиасообщение в США
Китайский электросамолёт CE-25A выполнил первый испытательный полёт с людьми на борту
Facebook заглядывал в галереи смартфонов без разрешения — Meta получила штраф на €805 млн 2 ч.
Крупнейшее обновление LoL в истории: Riot Games показала тизер League of Legends: New Dawn, запланированной на 2027 год 5 ч.
Китайская Bilibili Gaming cтала чемпионом World Championship 2026 по League of Legends, прервав многолетнее доминирование корейских команд 6 ч.
Биткоин за неделю подешевел на 15 % — ниже $65 000 за монету 18 ч.
Новая статья: Phantom Blade Zero — танцы с клинками. Рецензия 18 ч.
То же мясо, но сочнее: брутальный платформер Super Meat Boy получит ремастер с улучшенной графикой и новыми секретами 22 ч.
Октябрьские сбои «Яндекса» привели к проверкам компании в Казахстане 24 ч.
Microsoft устранила глобальный сбой сервисов — виноватой оказалась ошибка при апгрейде сети 14-11 15:29
Акций на всех не хватит: спрос на IPO Anthropic в шесть раз превысил предложение 14-11 13:52
Meta тестирует аналог Polymarket — сотрудники делают ставки, станет ли Тим Кук главой Nvidia 14-11 10:13
Мозговой имплант вернул голоса пациентам с БАС — одна из них даже смогла снова петь 2 ч.
На ловца Starship летит: SpaceX впервые поймала корабль, вернувшийся с орбиты 17 ч.
Европейский стартап OwlO Cloud анонсировал создание орбитального ИИ ЦОД 20 ч.
Silicon Motion представила контроллер для корпоративных SSD с интерфейсом PCIe 6.0 20 ч.
Innodisk представила PCIe 5.0 SSD и модули DDR5 для серверов 20 ч.
SpaceX объяснила, почему ускоритель Starship не вернулся к стартовой башне и взорвался 23 ч.
Скандал в Nvidia ударил по китайским ИИ-компаниям — рынок испугался, что США перекроют им кислород 14-11 17:03
OpenAI распустила команду робототехники — управлять роботами будет универсальный GPT 14-11 16:48
GeForce RTX 5090 «воскресла» после слухов о снятии с производства — но стоит теперь втрое дороже 14-11 15:41
Corsair выпустила прозрачный блок питания, который умеет отключать видеокарту при перегрузке 14-11 14:01