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Конкурент Starlink потерял 40 спутников разом: первый после перерыва пуск ракеты Vulcan Centaur провалился

Компания United Launch Alliance (ULA) столкнулась с нештатной ситуацией во время запуска ракеты Vulcan Centaur, в результате чего были потеряны 40 телекоммуникационных спутников для низкоорбитальной группировки Amazon Leo. Пуск провели с площадки космодрома Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде 15 ноября в 12:40 по местному времени (20:40 мск).

Источник изображений: ULA

Источник изображений: ULA

«На основании данных, полученных руководителем пуска, мы подтверждаем, что ракета Vulcan, стартовавшая со стартового комплекса 41, столкнулась с нештатной ситуацией через 10 минут после начала полёта и не смогла вывести на орбиту спутники Amazon. Поскольку аномалия была зафиксировано только что, у нас пока нет конкретных данных, чтобы понять, что именно произошло», — говорится в сообщении, которое появилось в аккаунте ULA в соцсети X.

Нынешний пуск должен быт стать миссией-возвращением ракет-носителей Vulcan Centaur, которая стала преемником рабочей лошадки ULA Atlas V. Дебют Vulcan состоялся в январе 2024 года и до вчерашнего дня было совершено четыре пуска. В ходе двух из четырёх пусков возникали проблемы с одним из твердотопливных ускорителей. В обоих случаях прогорало сопло ускорителя, в результате чего оно отпадало примерно через 30 секунд после старта. Несмотря на это, полезная нагрузка в обоих случаях доставлялась на заданные орбиты.

Однако слишком частое возникновение проблем обеспокоило Космические силы США, в результате чего пуски Vulcan Centaur были приостановлены в интересах национальной безопасности. ULA усиленно работало над устранением проблем и спустя примерно девять месяцев с момента проведения последнего пуска подготовила очередную ракету Vulcan Centaur для выполнения коммерческой миссии.

«Наша объединённая команда добилась существенного прогресса в вопросе понимания причин возникновения аномалии с твердотопливным ускорителем, возникшей во время предыдущего полёта Vulcan. Было выявлено несколько возможных причин, которые удалось устранить за счёт внесения изменений в конструкцию сопла и технологические процессы его производства», — говорилось в сообщении ULA, опубликованном в конце октября.

По всей видимости проблему с соплом ULA действительно смогла устранить, поскольку во время вчерашнего пуска ускорители отработали в штатном режиме. Однако в процессе полёта возникла более серьёзная аномалия, преодолеть которую с ходу не удалось. В результате были потеряны 40 интернет-спутников Amazon, предназначенные для расширения группировки компании, которая намерена составить конкуренцию SpaceX Starlink. В общей сложности Amazon планирует вывести на орбиту 3200 спутников. До вчерашнего дня удалось отправить в космическое пространство около 400 аппаратов, для чего использовались ракеты Atlas V, SpaceX Falcon 9 и Arianespace Ariane 6.

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Теги: vulcan centaur, ula, ракета-носитель
vulcan centaur, ula, ракета-носитель
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