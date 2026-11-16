Акционеры подали в суд на Intel за сокрытие проблем с чипами для ПК — последней каплей стали рухнувшие на 29 % акции

Акционеры Intel подали в суд на компанию, обвинив чипмейкера в обмане. Они считают, что Intel намеренно скрывала последствия затяжного спада продаж процессоров для персональных компьютеров, что привело к падению стоимости акций компании на 29 % за один день.

В коллективном иске, который был подан в федеральный суд Сан-Хосе (штат Калифорния) в конце прошлой недели группа акционеров Intel во главе с пенсионным фондом из штата Мичиган заявила, что производитель слишком долго не раскрывал информацию о том, как снижение продаж процессоров для ПК и избыток товарных запасов повлияют на объём полученной выручки. Отмечается, что проблемы Intel с продажами чипов для ПК и затовариванием складов перевесили позитивные факторы, такие как строительство центров обработки данных.

Акционеры утверждают, что у Intel были мотив и возможность для введения инвесторов в заблуждение. В середине августа, когда был самый разгар «катастрофического» для компании третьего квартала, Intel привлекла инвестиции, продав акции на $23 млрд по $95 за одну ценную бумагу. Этот этап финансирования стал очередным шагом для развития бизнеса, связанного с контрактным производством чипов.

В минувшую пятницу к закрытию торгов акции Intel стоили $59,66 за одну ценную бумагу. Стоимость ценных бумаг Intel упала на 28,6 % по итогам торгов 30 октября, в результате чего рыночная стоимость компании сократилась примерно на $140 млрд. Это произошло на следующий день после того, как Intel опубликовала прогноз, согласно которому выручка и прибыль в четвёртом квартале окажутся ниже ожиданий, а спад продаж ПК затянется.

Во время встречи с инвесторами гендиректор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) выразил разочарованность нехваткой производственных мощностей, «беспрецедентным дефицитом памяти» и, как следствие, слабыми показателями в сегменте ПК. «Нам необходимо срочно решить эти проблемы», — добавил Тан.

Как и многие другие крупные технологические компании, Intel вложила значительные средства в производство. Однако перебои в цепочках поставок помешали компании в полной мере воспользоваться растущим спросом на чипы для центров обработки данных. В это же время рост стоимости чипов памяти привёл к повышению цен в сегменте ПК, что негативно сказалось на продажах. Авторы нынешнего коллективного иска требуют возмещения ущерба акционеров, но о какой сумме идёт речь, не уточняется.