Дженсен Хуанг тайно обсуждает с союзниками возвращение на пост гендира Nvidia

Появились утечки о тайных переговорах Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с союзниками о его возвращении на пост генерального директора Nvidia. Ранее Дженсен сам подал в отставку, когда вскрылись его любовные похождения с подчинённой и контакт с предполагаемой китайской шпионкой.

По сведениям от нескольких источников из окружения Хуанга, он уже обсуждал сценарий возвращения с доверенными лицами. Тем временем совет директоров Nvidia официально проводит независимое расследование обстоятельств, приведших к кадровому кризису. Хуанг покинул пост 12 ноября, а временным генеральным директором стала финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress).

Инициативу по возвращению Хуанга поддерживают влиятельные представители технологической отрасли. По информации Financial Times, один из его союзников формирует неформальную группу руководителей компаний Кремниевой долины — «штаб», которая намерена убедить совет директоров Nvidia восстановить прежнего руководителя. Для этого также планируется заручиться поддержкой Белого дома, поскольку в деле фигурирует «китайский шпион» и оно выросло до вопроса национальной безопасности.

Параллельно появилась открытая петиция «Верните Дженсена!» (Bring Jensen Back), среди публичных сторонников которой называются Илон Маск (Elon Musk) и глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). Многие сотрудники Nvidia также выступили за возвращение основателя. Акционеры компании Брэд Герстнер (Brad Gerstner) из Altimeter Capital и Гэвин Бейкер (Gavin Baker) из Atreides Management отдельно обратились к совету директоров с призывом рассмотреть все варианты, включая восстановление Хуанга в должности.

В то же время попытки возвращения Хуанга сталкиваются с серьёзным политическим и корпоративным сопротивлением. Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) 15 ноября публично потребовал масштабной перестройки руководства Nvidia и заявил, что нового генерального директора следует искать за пределами компании. Он также поставил вопросы о соблюдении экспортных ограничений при продаже ускорителей искусственного интеллекта азиатским заказчикам.

Отдельно стало известно о непубличном обращении совета директоров Nvidia к генеральному директору британской компании Arm Holdings Рене Хаасу (Rene Haas), подумать о том, чтобы стать заменой Хуангу.

Кадровый кризис в Nvidia разворачивается на фоне расследования обстоятельств отношений Хуанга с Элис Хуан (Alice Huang), бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайскими спецслужбами, что, на самом деле, не доказано. Позже стало известно о вероятных связях Дженсена с подчинённой, что грубо нарушает правила корпоративной этики.

В то же время есть относительно недавний прецедент с восстановлением в должности Сэма Альтмана (Sam Altman), уволенного советом директоров OpenAI. Драма разыгралась три года назад в эти же самые дни. В течение короткого срока Альтман вернулся на прежнее место. Ценность Хуанга во главе Nvidiа представляется намного большей, чем Альтмана в OpenAI. Сегодня Nvidiа — это один из столпов хай-тека в США. К чему приводят увольнения технически грамотных специалистов можно убедиться на примере компании Intel. После увольнения в 2018 году с поста директора Intel Брайана Кржанича (Brian Krzanich) по сходному обвинению, дела компании с каждым годом обстоят всё хуже и хуже.