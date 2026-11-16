«Нас было не удержать»: ролевая игра Clockwork Revolution от авторов Wasteland вместит больше текста, чем все восемь сезонов «Игры престолов»

Предстоящая стимпанковая ролевая игра Clockwork Revolution станет самой большой и амбициозной в истории разработчиков из принадлежащей Xbox американской студии inXile Entertainment (Torment: Tides of Numenera, серия Wasteland).

Напомним, игрокам в роли бандита Моргана Ванетта предстоит путешествовать между прошлым (за 25 лет до основных событий) и настоящим, чтобы бросить вызов загадочной и могущественной Леди Айронвуд.

Основатель и продюсер inXile Entertainment Брайан Фарго (Brian Fargo) поделился новыми подробностями Clockwork Revolution в приуроченном к 25-летию бренда интервью для цифрового журнала Xbox.

По словам Фарго, Clockwork Revolution начинала проектом небольшого масштаба, но «нас было не удержать». К настоящему моменту слов в игре больше, чем в сценарии всех восьми сезонов сериала «Игра престолов» (примерно 750–950 тыс. слов).

Фарго уверяет, что за одно прохождение увидеть всё не получится. Финальный акт Clockwork Revolution станет кульминацией всех принятых решений: «Вы окажетесь в ином городе, с иным руководством, с иными союзниками».

Обещают стимпанковый мегаполис Авалон в качестве места действия, влияние решений в прошлом на настоящее, редактор персонажа, разветвлённые диалоги, комплексное повествование и чёрный юмор.

Clockwork Revolution выйдет в 2027 году только на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass — игра будет консольным эксклюзивом Xbox. Поддержка языков, помимо английского, пока не подтверждена.