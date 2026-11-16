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Умные очки Google от Gentle Monster смели до старта продаж

Умные очки Intelligent Eyewear от Gentle Monster, созданные в рамках сотрудничества с Google, полностью распродали всего через несколько дней после запуска предзаказов. Бренд больше не принимает заказы ни на одну модель своей коллекции, и произошло это ещё до начала официальных продаж устройств на платформе Android XR.

Источник изображений: gentlemonster.com

Источник изображений: gentlemonster.com

Линейка умных очков с поддержкой Gemini появилась на прошлой неделе. В неё вошли коллекции двух партнёров Google: Gentle Monster и Warby Parker. Начальная стоимость устройств составляла $395 (около 33 000 рублей). Однако спустя несколько дней более половины моделей из общего ассортимента оказались распроданы.

В отличие от Gentle Monster, бренд Warby Parker пока сохраняет в наличии большую часть своих моделей. Однако сроки отправки некоторых вариантов коллекции уже изменились. В частности, широкую версию оправы Reid обещают отправить не раньше 28 декабря, тогда как другие модели по-прежнему должны поступить к покупателям в день начала продаж.

Источник изображения: 9to5google.com

Источник изображения: 9to5google.com

Google не сообщила, сколько экземпляров было доступно для предзаказа. Поэтому пока сложно определить, насколько высоким оказался реальный спрос на новинку и не было ли это изначально связано с небольшим количеством продукта. Тем не менее, полная распродажа коллекции за столь короткий срок стала неожиданностью. Первая партия очков на Android XR поступит в продажу 10 декабря.

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Теги: умные очки, google, android xr
умные очки, google, android xr
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