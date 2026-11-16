Nvidia представила Rubin HPC — у него почти в 2,5 раза больше ядер CUDA, чем у GeForce RTX 5090

Компания Nvidia анонсировала графический процессор Rubin HPC, предназначенный для высокопроизводительных научных и инженерных вычислений, а также анализа больших данных. Ускоритель получит свыше 50 000 ядер CUDA, что почти в 2,5 раза превышает показатель игровой видеокарты GeForce RTX 5090.

Rubin HPC станет частью платформы Vera Rubin, но будет ориентирован не столько на обучение и запуск ИИ-моделей, сколько на сложные вычислительные задачи. Среди областей применения Nvidia называет климатическое и инженерное моделирование, геномный анализ и оценку финансовых рисков.

Одной из ключевых особенностей GPU станет технология ускорения обработки разреженных данных (sparse data acceleration). Технология должна обеспечить более эффективную передачу данных вычислительным ядрам, чтобы те меньше времени простаивали в ожидании информации. Это особенно важно для научных задач, связанных с обработкой больших массивов данных и многократным выполнением однотипных вычислений.

Для обмена данными между графическими процессорами предусмотрена поддержка седьмого поколения NVLink, представляющая из себя высокоскоростную технологию последовательной связи типа «точка-точка» (interconnect). Rubin HPC также будет работать с библиотеками Nvidia CUDA-X, содержащими оптимизированные алгоритмы для научных вычислений и аналитики. В частности, их смогут использовать ИИ-агенты для проведения симуляций и проверки различных гипотез.

Nvidia пока не раскрыла точное количество ядер CUDA, объём видеопамяти, её пропускную способность, энергопотребление и производительность в вычислениях FP32 и FP64. Неизвестны также стоимость ускорителя и конфигурации систем на его основе, имена партнёров по производству Rubin HPC также пока не раскрываются.

Ожидается, что графический процессор станет доступен в 2028 году.