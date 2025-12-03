Amazon подтвердила использование технологии Nvidia NVLink Fusion в будущих ускорителях вычислений для ИИ

Поскольку сама Arm недавно заявила о поддержке интерфейса NVLink Fusion в своих процессорных архитектурах, её клиентам сделать это рано или поздно тоже бы пришлось. Облачный гигант Amazon (AWS) начал декабрь заявления о намерениях реализовать поддержку интерфейса Nvidia в своих будущих ускорителях семейства Trainium4.

Сроки выхода этих ускорителей при этом названы не были, как отмечает Reuters. Анонс был сделан на недельной конференции по облачным вычислениям в Лас-Вегасе, которая собрала около 60 000 посетителей. Непосредственно среди разработчиков чипов поддержку NVLink Fusion ранее анонсировали компании Intel, Samsung и Qualcomm, теперь к ним присоединилась и AWS.

По замыслу последней, технология Nvidia поможет компании создавать более эффективные вычислительные кластеры, в которых серверы быстрее обмениваются информацией друг с другом. Прежде чем появятся ускорители Trainium4, компания AWS наполнит рынок серверами на основе ускорителей Trainium3, распространение которых уже начала. Данные системы содержат 144 чипов и в четыре раза превосходят по быстродействию своих предшественников, при этом потребляя на 40 % меньше электроэнергии. Представители AWS рассчитывают конкурировать с другими участниками рынка, включая Nvidia, благодаря более выгодному сочетанию цены и быстродействия своих решений.

В программной сфере AWS представила ИИ-модель Nova 2, которая получила возможность комбинировать в ответах на запросы текстовую и визуальную информацию, а также генерировать речевые сообщения. Модель Sonic специализируется на речевом обмене информации, причём делает это вполне естественно, по словам разработчиков. AWS помогает клиентам создавать собственные ИИ-модели, для этого был представлен сервис Nova Forge, который предоставляет инструменты для обучения более специализированных моделей.