Сегодня 03 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Amazon подтвердила использование техноло...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Amazon подтвердила использование технологии Nvidia NVLink Fusion в будущих ускорителях вычислений для ИИ

Поскольку сама Arm недавно заявила о поддержке интерфейса NVLink Fusion в своих процессорных архитектурах, её клиентам сделать это рано или поздно тоже бы пришлось. Облачный гигант Amazon (AWS) начал декабрь заявления о намерениях реализовать поддержку интерфейса Nvidia в своих будущих ускорителях семейства Trainium4.

Источник изображения: AWS

Источник изображения: AWS

Сроки выхода этих ускорителей при этом названы не были, как отмечает Reuters. Анонс был сделан на недельной конференции по облачным вычислениям в Лас-Вегасе, которая собрала около 60 000 посетителей. Непосредственно среди разработчиков чипов поддержку NVLink Fusion ранее анонсировали компании Intel, Samsung и Qualcomm, теперь к ним присоединилась и AWS.

По замыслу последней, технология Nvidia поможет компании создавать более эффективные вычислительные кластеры, в которых серверы быстрее обмениваются информацией друг с другом. Прежде чем появятся ускорители Trainium4, компания AWS наполнит рынок серверами на основе ускорителей Trainium3, распространение которых уже начала. Данные системы содержат 144 чипов и в четыре раза превосходят по быстродействию своих предшественников, при этом потребляя на 40 % меньше электроэнергии. Представители AWS рассчитывают конкурировать с другими участниками рынка, включая Nvidia, благодаря более выгодному сочетанию цены и быстродействия своих решений.

В программной сфере AWS представила ИИ-модель Nova 2, которая получила возможность комбинировать в ответах на запросы текстовую и визуальную информацию, а также генерировать речевые сообщения. Модель Sonic специализируется на речевом обмене информации, причём делает это вполне естественно, по словам разработчиков. AWS помогает клиентам создавать собственные ИИ-модели, для этого был представлен сервис Nova Forge, который предоставляет инструменты для обучения более специализированных моделей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Arm объявила о поддержке интерфейса NVLink Fusion компании Nvidia
Samsung стала партнёром Nvidia по интеграции чипов через NVLink
Fujitsu внедрит технологии Nvidia в суперкомпьютеры на собственных процессорах
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC
Теги: amazon, aws, ии, ии-чип, nvlink
amazon, aws, ии, ии-чип, nvlink
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.