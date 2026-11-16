Компания AMD объявила о завершении покупки стартапа World Labs, специализирующегося на разработке моделей искусственного интеллекта для работы с физическим пространством. Покупка стоила AMD собственных акций на сумму $8,2 млрд, зато теперь у неё есть «карманная» модель, чтобы заточить под неё процессоры и видеокарты.

В общем случае сделка открывает перед AMD возможности в области пространственного интеллекта (Spatial Intelligence), робототехники и моделирования окружающей среды. World Labs была основана в 2024 году группой исследователей во главе с Фэй-Фэй Ли (Fei-Fei Li), известной своими работами в области компьютерного зрения и созданием ImageNet. За компанию World Labs бывшим акционерам World Labs было передано 14 978 322 обыкновенные акции AMD.

Cпециализация World Labs связана с созданием так называемых моделей пространственного интеллекта. В отличие от языковых моделей, работающих преимущественно с текстовой информацией, эти системы предназначены для формирования и обработки представлений о трёхмерном физическом пространстве. Они способны генерировать, реконструировать и моделировать интерактивные трёхмерные окружения на основе текстовых описаний, изображений и видеоматериалов. Отдельное направление исследований — применение подобных моделей для обучения роботов и моделирования условий их взаимодействия с окружающей средой. Иначе говоря, AMD будет делать песочницы для физических ИИ: роботов и моделей.

Основательница World Labs Фэй-Фэй Ли широко известна в узких кругах, прежде всего, своей профессорской работой, воспитавшей множество ценных кадров в области машинного зрения. Она вошла в компанию AMD на должность исполнительного вице-президента и главного научного сотрудника. Она будет непосредственно подчиняться генеральному директору AMD Лизе Су. При этом исследовательская команда World Labs продолжит заниматься разработкой базовых моделей искусственного интеллекта, одновременно сотрудничая с инженерами AMD. Предполагается, что полученные в ходе исследований сведения о вычислительных потребностях новых моделей будут использоваться при разработке будущих аппаратных платформ, программного обеспечения и комплексных вычислительных систем компании.

Для AMD приобретение представляет собой не просто расширение портфеля ИИ-технологий, а возможность теснее связать разработку вычислительных архитектур и платформ с развитием самих моделей искусственного интеллекта. Ранее, в 2025 году, компании уже начали техническое сотрудничество, для начала сосредоточившись на оптимизации обучения и инференса моделей на графических процессорах AMD. Теперь взаимодействие будет продолжено в рамках одной компании. Таким образом, AMD рассчитывает использовать опыт World Labs при проектировании инфраструктуры для новых направлений ИИ, включая робототехнику, симуляцию и физический искусственный интеллект. При этом конкретные будущие продукты и сроки их появления в опубликованном сообщении не раскрываются.