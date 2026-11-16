Tesla готовит масштабное расширение завода Gigafactory в Германии, чтобы наладить массовый выпуск беспилотных автомобилей Cybercab, в том числе для европейского рынка. На строительство нового корпуса на предприятии под Берлином компания выделит 3 млрд евро, а его производственные мощности позволят собирать до миллиона машин ежегодно.

По сообщению TechCrunch, новый корпус появится на территории Gigafactory в Грюнхайде, неподалёку от Берлина. По словам старшего директора Tesla по производству на этой площадке Андре Тириг (André Thierig), строительные работы начнутся в первой половине 2027 года, а обновлённая фабрика станет самой технологически продвинутой среди всех предприятий Tesla.

Расширение немецкого предприятия отражает изменение приоритетов Tesla. Илон Маск (Elon Musk) всё больше ориентирует бизнес на искусственный интеллект и робототехнику, рассматривая беспилотный транспорт как одно из главных направлений развития. В рамках этой стратегии он планирует прекратить производство Cybertruck в следующем году, чтобы освободить место для сборки Cybercab на заводе в Остине (США).

Двухместный Cybercab не имеет руля и педалей, а за управление отвечает система автономного вождения. Напомним, Tesla представила автомобиль в 2024 году, а его публичный запуск состоялся в сентябре. В отличие от конкурента Waymo, Tesla полагается исключительно на камеры и не использует лидары или другие дополнительные датчики для распознавания окружающей обстановки. Это требует от искусственного интеллекта высокой точности обработки визуальной информации, однако в некоторых ситуациях дополнительные сенсоры могли бы помочь избежать ошибок, считают эксперты.

Пока эксплуатация Cybercab в США проходит в ограниченном режиме. Tesla не разрешает автомобилям работать ночью, хотя постепенно увеличивает продолжительность их использования. Всего в Техасе зарегистрировано около 1307 роботакси Tesla, большинство из которых представляют собой переоборудованные Model Y. На дорогах Остина уже находится примерно 573 Cybercab, а в ближайшее время автомобили должны появиться и в Далласе. Европа тоже входит в этот план.