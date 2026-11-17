Компания Microsoft поделилась дополнительной информацией о Project Helix — своей консоли Xbox следующего поколения, предназначенной для запуска игр как для Xbox, так и для ПК. В интервью, опубликованном в журнале Xbox, выпущенном к 25-летию бренда, Джейсон Рональд (Jason Ronald), вице-президент Xbox по разработке систем следующего поколения, рассказал о том, как Microsoft планирует объединить эти две платформы.

В интервью под названием «Душа Project Helix» («The soul of Project Helix») Рональд пояснил, что Microsoft разрабатывает Helix прежде всего как консоль, а не как обычный игровой ПК. Это принципиальное различие. Компания стремится сохранить простоту консоли, одновременно предоставляя доступ к играм для ПК.

По словам Рональда, Helix позволит запускать игры из библиотеки пользователя на ПК. При этом он подчеркнул, что устройство «не является ПК, на котором можно запускать консольные игры». Цель состоит в том, чтобы обеспечить мгновенный доступ к играм, избавив пользователей от необходимости заниматься обновлениями операционной системы, установкой драйверов и другими настройками, характерными для ПК-гейминга. Однако Microsoft пока не уточнила, как именно будет реализована совместимость с играми для ПК и будет ли обеспечена поддержка сторонних цифровых магазинов.

Microsoft не собирается лишать опытных пользователей доступа к расширенным настройкам. Рональд подтвердил, что игроки, желающие более гибко управлять параметрами системы, настройками и производительностью, смогут воспользоваться соответствующими функциями. Таким образом, Helix по умолчанию предложит пользователям простой консольный опыт, оставляя при этом возможность более глубокой настройки для тех, кому это необходимо.

Топ-менеджер Xbox также затронул планы Microsoft по переносу существующих библиотек игр и игрового прогресса с предыдущих поколений Xbox. Project Helix будет поддерживать игры четырёх поколений консолей Xbox, одновременно стирая границы между консольным и ПК-геймингом.

В интервью также затрагивается тема операционной системы будущей приставки Helix. Рональд подтвердил, что работа, ведущаяся в рамках экосистемы Xbox на ПК и таких устройствах, как Asus ROG Ally X, оказала влияние на будущую платформу.

«Хотите понять, в каком направлении мы движемся? Создание режима Xbox на устройстве ROG Ally — с интеграцией различных игровых библиотек и способов ввода — стало для нас способом представить игрокам наше видение будущего гейминга и получить обратную связь от сообщества. Интерфейс Helix будет уникальным, однако в нём будут учтены наработки, прошедшие проверку на практике», — отметил Рональд.

Это подтверждает, что в Helix будет использоваться собственная операционная система, а не просто перенесенный интерфейс режима Xbox, который уже доступен на ПК. Рональд отметил, что отзывы игроков о работе режима Xbox на ROG Ally «существенно повлияли на наши планы относительно того, как именно всё это будет реализовано в будущей консоли. Безусловно, мы рассматриваем ROG Ally как предвестник того, что мы готовим в рамках проекта Helix. Многие концепции дизайна, заложенные в Helix, опираются именно на этот опыт».

Ожидается, что первые образцы оборудования (альфа-версии) Project Helix попадут к разработчикам в 2027 году. Однако Microsoft пока не называет дату выхода устройства на рынок, его финальные технические характеристики и стоимость.