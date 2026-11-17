Компания Alibaba рассказала о возможностях недавно представленной ИИ-модели Qwen4-Max в разработке игр и 3D-моделировании. Модель умеет работать с игровыми движками Unreal Engine, Unity и Godot, создавать игровые сцены, программировать механики и самостоятельно проверять результат, внося исправления после запуска проекта.

Особенность подхода Qwen4-Max заключается в том, что модель не ограничивается написанием программного кода. Она самостоятельно запускает созданную игру, анализирует визуальную обратную связь и исправляет обнаруженные недостатки, включая проблемы с камерой, анимацией персонажей, освещением и игровыми эффектами.

В качестве примера приводятся три игры. Meow of Magic (приключение с котом-магом), Yun Guan Xing (фэнтезийная игра с полётами на мече) и гонки Flying Racer. Первые две созданы на Unreal Engine, третья — на Unity 6, которую удалось собрать в виде устанавливаемого приложения для Android. Кроме того, Qwen4-Max может работать с Blender: модель может создавать 3D-объекты, собирать сцены, настраивать материалы и освещение, а затем выполнять рендеринг.

Для организации больших проектов с использованием ИИ-агентов Alibaba представила инструмент Live Delivery с открытым исходным кодом под лицензией Apache 2.0. Инструмент позволяет постепенно выпускать рабочие версии проекта, проверять результаты каждого этапа и корректировать дальнейшую работу без необходимости дожидаться завершения всей задачи. На текущий момент инструмент поддерживает консоль Codex CLI, macOS и Linux.

Qwen4-Max построена на архитектуре с 2,4 трлн параметров, из которых 71 млрд активируются при обработке каждого токена. Контекстное окно достигает 1 млн токенов, что позволяет модели работать с большими проектами и длительными последовательностями действий. Стоимость использования составляет $1,50 за миллион входных и $4,50 за миллион выходных токенов. По сравнению с предыдущей Qwen3.8-Max тарифы снизились с $2 и $6 соответственно.

По данным независимой платформы Artificial Analysis, Qwen4-Max набрала 42,89 балла в Intelligence Index против 33,65 у предыдущей Qwen3.8-Max. В тесте Terminal-Bench 4.0, оценивающем способность ИИ выполнять многоэтапные задачи с использованием инструментов, результат составил 48,5 % против 38,9 %. В FrontierCode-AA 2.0 модель получила 26,5 % против 23,4 %, а в Terminal-Bench-Science — 23,3 % против 11,9 %. На тесте HLE-Diamond результат достиг 44,9 %. При этом эти показатели не измеряют непосредственно способность создавать игры, а лишь косвенно характеризуют навыки программирования и выполнения сложных последовательностей действий.

При этом представленные игровые проекты пока существуют преимущественно в виде демонстрационных видеороликов, а Alibaba не опубликовала их исходный код и готовые сборки для независимой проверки. Поэтому способность Qwen4-Max создавать полноценные коммерческие игры пока не ясна.