Минюст и минторг США объявили о начале уголовного расследования в отношении сингапурского оператора центров обработки данных Megaspeed — компания подозревается в контрабанде чипов, а её бывший руководитель состояла в отношениях с бывшим гендиректоров Nvidia Дженсеном Хуангом (Jensen Huang).

Это заявление, вероятно, стало ответом на критику в адрес минторга за неспособность привлечь Megaspeed к ответственности за нарушение законов. Компания находится под следствием по обвинению в поставках передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай. Компанию создала и некоторое время возглавляла Элис Хуан (Alice Huang) — по версии американских властей, её завербовали китайские спецслужбы. Megaspeed соблюдает все законы, и госпожа Хуан в настоящее время не занимает там никакой должности, гласит официальная позиция компании.

Объявление о начале уголовного расследования — исключительный случай, потому что американские официальные лица обычно не комментируют подобные вопросы до их завершения. Ведомства заявили, что будут работать совместно, чтобы «применить в отношении Megaspeed все законные меры за любые преступные деяния, которые могли иметь место».

У глав минфина Скотта Бессента (Scott Bessent) и минторга Говарда Лютника (Howard Lutnick) были разногласия по поводу того, как быть с лазейкой, которая открывала китайским компаниям доступ к передовым ИИ-ускорителям через ЦОД в других странах, рассказал президент США Дональд Трамп (Donald Trump). «Один хочет с Китаем дружить, а второй — устроить с ним скандал. Оба варианта приемлемы, но это разные точки зрения», — отметил глава государства.

Минторг, согласно его заявлению, начал расследование в отношении Megaspeed ещё в 2024 году за возможные нарушения экспортного контроля; в мае 2025 года ведомство запросило у Nvidia данные о продажах Megaspeed; в июне 2025 года его представители посетили Megaspeed и опросили госпожу Хуан. Расследование было приостановлено при нетипичных обстоятельствах: главный юрисконсульт Nvidia направил в минторг электронное письмо с просьбой предоставить информацию о расследовании.

Высокопоставленный чиновник минторга дал разрешение главному юрисконсульту связаться с ним по поводу дела, заявил последний, что вызвало тревогу у других сотрудников министерства. Инцидент поднял вопросы о том, что обсуждали представители минторга с Nvidia, и некоторые сочли, что это могло повлиять на ход дела. Далее дело передали в минюст. В минторге, однако, отметили, что в июне 2025 года Nvidia внесла Megaspeed в список компаний, продажа продукции которым запрещена.

Тем не менее, в течение восьми месяцев после этого Speedmatrix, расположенная в Малайзии дочерняя компания Megaspeed, продолжала получать крупные партии оборудования Nvidia. В период с октября 2025 по февраль 2026 года было поставлено оборудования на сумму $800 млн, в том числе ускорителей H200 и чипов семейства Blackwell. Значительная часть оборудования поступила через сторонних производителей серверов. Но в феврале 2026 год Nvidia напрямую отправила Speedmatrix партию продукции на $13 млн; на минувшей неделе американский производитель сообщил, что получил от минторга разрешение на отправку некоторых запчастей в адрес Megaspeed.

На сайте Nvidia компания Megaspeed до сих пор значится как партнёр по облачным сервисам; Megaspeed указывала на это ещё в октябре, называя своё индонезийское подразделение «ведущим деловым партнёром Nvidia». Минторг заявил, что предъявил обвинения 17 лицам в рамках расследований, связанных с контрабандой; денежные штрафы были существенно увеличены по сравнению с теми, что были при администрации Джо Байдена (Joe Biden).

У главы минторга Говарда Лютника возникали разногласия по поводу норм, призванных ограничить деятельность ЦОД в Юго-Восточной Азии, которые обслуживают китайских клиентов. Накануне ведомство выпустило соответствующее постановление, но при этом было сделано необычное заявление — документ был составлен по указанию и при участии Министерства финансов и Совета национальной безопасности, с которыми у господина Лютника были разногласия.