Nvidia анонсировала DGX Spark HPC Developer Kit — так называемый комплект разработчика, который включает четыре мини-ПК DGX Spark на платформе GB10 Grace Blackwell Superchip, соединённых по кольцевой топологии. Он ориентирован на исследователей, ученых и разработчиков, которые получат возможность запускать многоузловые научные задачи, модели и агентов искусственного интеллекта прямо на рабочем столе, не дожидаясь очереди на доступ к большому GPU-кластеру.

Система масштабируется от одного до четырёх узлов — они соединяются с помощью сетевых адаптеров Nvidia ConnectX-7, избавляя от необходимости покупать и настраивать отдельный сетевой коммутатор. Конфигурация из четырёх узлов обеспечивает 512 Гбайт общей памяти и 20 Тбайт дискового пространства NVMe. Используя формат NVFP4, на таком кластере можно развёртывать модели размером до 700 млрд параметров, например DeepSeek V4.1.

Напомним, каждая система DGX Spark оснащена суперчипом Nvidia GB10 Grace Blackwell, в котором объединены графический процессор Blackwell и 20-ядерный процессор Arm. Процессор включает 10 высокопроизводительных ядер Cortex-X925, работающих на частоте до 4 ГГц, и 10 энергоэффективных ядер Cortex-A725 — до 2,8 ГГц. Графический процессор Blackwell содержит 6144 ядра CUDA и обеспечивает производительность FP4 до 1 Пфлопс. Система использует 128 Гбайт когерентной унифицированной памяти LPDDR5X с 256-битным интерфейсом и пропускной способностью 273 Гбайт/с. Энергопотреболением (TDP) чипа GB10 составляет 140 Вт.

В ближайшем будущем компания выпустит руководство по использованию Nvidia HPC SDK, которое позволит задействовать в кластере DGX Spark компиляторы C, C++ и Fortran с поддержкой ускорения на GPU, библиотеки и инструменты интерфейса передачи сообщений (MPI) — те же средства разработки применяются на мощных суперкомпьютерах Nvidia.

Инструментарий позволяет производить научное моделирование, запускать модели и ИИ-агентов прямо на рабочем столе. Продемонстрирована работа таких приложений как LAMMPS с использованием библиотеки Kokkos для моделирования материалов и NAMD для задач молекулярной динамики. Платформа эффективна для работы с такими специализированными инструментами как GROMACS (молекулярная динамика), OpenFOAM (гидродинамика), WRF (моделирование погодных условий); поддерживаются микросервисы Nvidia NIM, в том числе OpenFold3 и Boltz-2 для прогнозирования биомолекулярных структур; можно производить дообучение Nemotron 3.5 Super VL, адаптируя модель для задач в области биомедицинских и химических наук.

Компания привела несколько примеров практического применения Nvidia DGX Spark. Компания Kvantify использовала систему для квантово-химических расчётов с моделированием квантовых систем с 70 кубитами и 975 логическими операциями. CYRAN AI это оборудование помогло ускорить обработку спутниковых снимков формата JPEG 2000. OpenFold использовала DGX Spark для дообучения моделей предсказания структуры белков и их взаимодействия с лекарственными веществами. Эти системы также применялись для прогнозирования свойств бактерий по последовательностям генома; а также для запуска и дообучения модели размером 12 млрд параметров.