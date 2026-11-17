Некоторые из наиболее посещаемых сайтов в мире, в том числе принадлежащие Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce и Ikea, подверглись взлому. На этих ресурсах появился вредоносный скрипт, нацеленный на заражение устройств Apple iPhone и на кражу криптовалюты.

Посетители сайтов 178 организаций из различных секторов оказались под прицелом вредоносного JavaScript-кода, сообщил исследователь в области кибербезопасности Скотт Хелм (Scott Helme). Атака производилась через платформу для оптимизации сайтов Optimizely. Скрипт пытался подменять адреса для криптовалютных платежей на кошельки злоумышленников, перехватывать данные банковских карт при их вводе пользователями, похищать файлы cookie, а также внедрять эксплойты на устройства под управлением Apple iOS.

Доказательства распространения вредоносного кода через эти сайты обнаружила специализирующаяся на вопросах кибербезопасности компания HudsonRock. Установить, успешно ли использовался вредоносный код в каждом из случаев, и каковы масштабы атаки, не удалось.

В Salesforce сообщили, что расследуют факт несанкционированного изменения скриптов Optimizely; в качестве меры предосторожности они были отключены. В Equifax прекратили использование Optimizely, но признаков компрометации собственных систем не обнаружили. В IKEA заявили, что выясняют, могли ли пострадать цифровые сервисы компании и её клиенты.

В самой Optimizely, а также в Apple, Zoom, HSBC и CNN комментариев не предоставили.