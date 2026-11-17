Компания Flipper Devices, известная своим хакерским мультитулом Flipper Zero, запустила сбор средств на выпуск нового устройства — Flipper One. Карманный компьютер на базе Linux оценили в $399, а первые поставки покупателям запланированы на июль 2027 года.

Краудфандинговая кампания стартовала 17 ноября на Kickstarter и продлится до 17 декабря. Как сообщает BleepingComputer, производитель решил не откладывать запуск, несмотря на дефицит оперативной памяти и рост цен на комплектующие. По утверждению Flipper Devices, установленная стоимость покрывает производственные расходы, но не предусматривает прибыли.

Разработчики утверждают, что оперативная и флеш-память составляют примерно половину себестоимости устройства. Компания рассчитывает использовать собранные средства для финансирования первой партии. В комплект поставки войдут сам Flipper One и кабель USB Type-C.

Flipper One представили еще в мае 2026 года. В отличие от Flipper Zero, ориентированного преимущественно на работу с радиосигналами и электронными системами, новая модель предназначена для анализа IP-сетей, запуска Linux-приложений и выполнения вычислительных задач.

В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Rockchip RK3576 с графикой Mali-G52 и нейропроцессором производительностью до 6 TOPS. Его дополняет микроконтроллер Raspberry Pi RP2350, который управляет экраном, кнопками и питанием независимо от основной системы. Предусмотрены накопитель UFS 2.2 емкостью 64 Гбайт и слот для карт microSD. Окончательные характеристики оперативной памяти производитель пока не утвердил.

Flipper One оснащен Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, двумя гигабитными портами Ethernet, разъемами USB Type-A и Type-C, видеовыходом HDMI и слотом M.2. Последний позволяет устанавливать дополнительные модули, включая 5G-модемы, программно-определяемые радиоприемники SDR и накопители. Также предусмотрена поддержка eSIM.

Устройство сможет одновременно работать с пятью сетевыми подключениями, выполнять функции маршрутизатора, точки доступа Wi-Fi, VPN-шлюза и межсетевого экрана. Для анализа сетей предусмотрены обнаружение активных узлов, сканирование портов и мониторинг подозрительной активности.

Программной основой станет Flipper OS на базе Debian. Разработчики совместно с Collabora продолжают работу над поддержкой процессора Rockchip RK3576 в основной ветке ядра Linux. Часть компонентов, включая управление энергопотреблением и поддержку DisplayPort через USB-C, еще требует доработки.

Flipper Devices ранее привлекала финансирование через Kickstarter для выпуска Flipper Zero. Кампания 2020 года собрала $4,8 млн за 30 дней. По данным компании, впоследствии продажи устройства превысили миллион экземпляров.