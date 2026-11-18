МТС совместно с государственным оператором «Космическая связь» (ГП КС) провёл испытания прямой связи смартфона с находящимся на геостационарной орбите спутником. Технология окажется полезной для передачи экстренных сообщений и обмена небольшими объёмами данных в удалённых районах страны; решение может быть востребовано предприятиями ТЭК, транспортными, логистическими и строительными компаниями, рассказали в операторе.

В ходе испытаний технологии NTN-D2C (Non-Terrestrial Networks Direct-to-Cell) МТС передала SMS и данные со смартфона напрямую на спутник «Экспресс-АМ8» на высоте более 36 000 км. Космический аппарат ретранслировал сигнал на наземный телепорт ГП КС, а тот соединялся с базовой станцией МТС.

Но это лишь эксперимент, а сроки коммерческого запуска подобных услуг пока не оговариваются. В России сейчас фактически отсутствует рынок прямой связи смартфонов со спутниками; в мировых масштабах размер этого рынка по итогам 2025 года составил $407 млн, и более половины его пришлись на Северную Америку. В мире сейчас лидирует SpaceX Starlink; в 2028 году связь немодифицированных смартфонов со своими спутниками планирует обеспечить Amazon.

Спутники «Экспресс» проектировались для других задач, и существующее абонентское оборудование может не подойти для решений МТС, предупредили опрошенные «Ведомостями» эксперты. Покрытие территории России сейчас обеспечивают 18 расположенных на геостационарной орбите спутников связи: 13 аппаратов «Экспресс» и 5 аппаратов «Ямал» от «Газпром космических систем»; на низкой околоземной орбите размещены 30 спутников системы «Рассвет» оператора «Бюро 1440». И более 70 % территории страны не имеет наземного сотового покрытия.

Прямую спутниковую связь на смартфонах тестируют и другие операторы: T2 ведет переговоры со спутниковыми провайдерами; с «Бюро 1440» сотрудничают «Билайн» и «МегаФон». На начальном этапе речь идёт о передаче SMS, геопозиции и небольших объёмов данных. Для коммерческого запуска услуги понадобится сформировать нормативную базу, в том числе в части регулирования радиочастотного спектра, говорят в Минцифры.

Связь смартфонов с геостационарными спутниками может оказаться полезной как нишевое решение в зонах стихийных бедствий и в Арктике, но обойдётся оно недёшево, предупреждают эксперты. Для голосовой связи и широкополосного доступа лучше подойдут аппараты на низкой околоземной орбите — при высоте от 500 до 1200 км они обеспечат небольшое время задержки сигнала.