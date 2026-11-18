Nvidia будет придерживаться «дисциплинированного» подхода при принятии решений об объёмах инвестиций в неооблачные платформы и в других клиентов в сфере искусственного интеллекта, заявила ВРИО гендиректора компании Колетт Кресс (Colette Kress).

Компания Nvidia выступает не просто крупнейшим поставщиком оборудования для ИИ-стартапов, но и значимым источником капитала. «Набранный нами темп реален. Спрос растёт всё быстрее, объёмы поставок увеличиваются. Наши клиенты и партнёры — с нами, сотрудники полны решимости. Мы справимся. <..> По мере того, как рынок взрослеет, и появляются другие источники капитала, мы проводим тщательную оценку будущих инвестиций, обязательств и гарантий», — заявила госпожа Кресс.

Производитель и далее будет использовать свой баланс для поддержки стартапов и всей экосистемы ИИ, но это не означает готовность предоставлять средства без ограничений. Компания продолжит придерживаться «дисциплинированного и избирательного подхода» к поддержке неооблачных платформ, отметила глава Nvidia. Эти компании предоставляют дополнительные вычислительные мощности как крупным игрокам в сфере ИИ, так и более мелким или региональным операторам. «Наши неооблачные партнёры сыграли важнейшую роль как в поддержке предприятий, так и в развитии инфраструктуры во многих странах мира», — добавила Колетт Кресс.

Акции CoreWeave и Nebius выросли более чем на 10 % по окончании основных торгов. Кресс не стала называть других конкретных клиентов, но отметила, что компания готова предоставлять капитал поставщикам, чтобы помочь им действовать оперативнее. Nvidia намерена оказывать финансовую помощь или предоставлять гарантии некоторым «очень сильным клиентам». Производитель будет «очень глубоко» анализировать необходимость предоставления гарантий и проводить «серьёзную работу, чтобы понять, являются ли такие вложения именно теми, что нам нужны».